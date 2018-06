Bibi diz que ataque ao Irã beneficiaria árabes O primeiro-ministro israelense, Binyamin Netanyahu, tentou ontem convencer os países árabes de que um ataque de Israel contra o Irã os beneficiaria, alegando que a ação removeria uma potencial ameaça e aliviaria as tensões no Oriente Médio. Bibi fez uma série de ameaças veladas de atacar o programa nuclear iraniano e apelou aos EUA e à ONU para que estabeleçam um limite para Teerã. "Cinco minutos depois (do possível ataque), acho que uma sensação de alívio se espalharia por toda região", afirmou o israelense à revista francesa Paris Match.