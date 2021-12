Biden abre 'Cúpula da Democracia' com crítica a autocratas e 'convite à ação' a líderes democráticos

SÃO PAULO - Preocupação com o recuo democrático no mundo, crítica a autocratas e chamado à ação para solucionar os problemas atuais nas sociedades democráticas. Esses foram os pontos que sintetizam o discurso do presidente americano, Joe Biden, na abertura da 'Cúpula pela Democracia', que reúne mais de 100 líderes mundiais virtualmente nesta quinta, 9, e sexta-feira, 10.

Acompanhado pelo secretário de Estado americano, Antony Blinken, Biden discursou por pouco mais de 10 minutos . O presidente começou apresentando um panorama do recuo democrático no mundo, citando dados de indicadores que observaram o fenômeno, e apontou o papel de "autocratas" - sem citar nomes - neste processo.

"Essas mudanças [recuo democrático] foram exacerbadas por transformações globais que são mais complexas que nunca e que requerem esforços conjuntos para respoindê-las. Por pressão externa de autocratas, eles buscam avançar seu próprio poder, expandindo sua influencia ao redor do mundo, justificando suas práticas e políticas repressivas como uma maneira mais eficiente de responder aos problemas atuais. É isso que é dito por vozes que buscam defender as chamas da divisão social e da polarização política", disse Biden.

O presidente ainda apontou como impacto "mais preocupante" dos líderes autocráticos no processo de erosão da democracia, o fomento à imagem de que os governos democráticos são incapazes de dar resposta às questões sociais impostas agora. "Ao aumentarem a insatisfação do povo com governos democráticos ao redor do mundo, eles sentem que estamos falhando em dar resposta a suas necessidades. No meu ponto de vista, esse é o desafio mais decisivo do nossos tempos".

Apesar de não citar o nome de nenhum líder que considera autocrático, o discurso de Biden vem em um momento onde as tensões com a China e a Rússia estão se intensificando. Enquanto os chineses - considerados pela Casa Branca como maior desafio estratégico da história dos EUA - rivalizam com os americanos em questões econômicas e pelo domínio geopolítico do Pacífico (com a aliança Aukus e o intervencionismo em Taiwan sendo os temas mais atuais da disputa), os russos pressionam os aliados americanos da Otan com uma movimentação de tropas na fronteira com a Ucrânia.

Nenhum dos dois países foi convidado para o encontro - que tem a presença de Taiwan, o que irritou Pequim. Também são ausências alguns aliados dos EUA, como a Turquia (país-membro da Otan), Egito e Emirados Árabes Unidos (tradicionais aliados árabes).

O presidente mencionou seu plano de governo Build Back Better como uma resposta a alguns dos principais problemas enfrentados pelos EUA, como o aumento do desemprego, da desigualdade social e da pobreza, entretanto, afirmou que a cúpula tem por objetivo ser uma "troca de experiências" e um "pontapé inicial" para um ano de ações dos governos, com a apresentação dos resultados alcançados em 2022.

"A democracia, o governo do povo, para o povo, pelo povo, pode ser frágil às vezes, mas também é resiliente, é capaz de autoaperfeiçoamento e autocorreção. A democracia é difícil, e nós todos sabemos disso. Funciona melhor com consenso e cooperação. Quando pessoas e partidos com visões opostas se sentam para procurar maneiras de trabalhar juntos, as coisas começam a funcionar. Mas é a melhor maneira de liberar o potencial humano, defender a dignidade humana e resolver grandes problemas. Cabe a nós provar isso", disse Biden.

Assista ao discurso de Joe Biden na abertura da Cúpula pela Democracia