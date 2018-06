Biden acredita que regime sírio usou armas químicas O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que não há dúvidas de que o governo da Síria, comandado pelo presidente Bashar Assad, é responsável pela utilização de armas químicas no país. As declarações de Biden reforçam a posição de que o regime sírio é culpado pelos ataques contra civis no dia 21 de agosto em Damasco.