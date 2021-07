Biden anda na corda bamba em Cuba; leia análise

Os protestos contra o regime cubano que estão ocorrendo em toda a ilha geraram mais um choque na Casa Branca. Assim como o governo Biden estava lutando com os eventos quase sem precedentes no Haiti após o assassinato do presidente do país, agora precisa se preocupar com o que poderia ser um levante histórico ocorrendo em Cuba.

Antes deste fim de semana, os conselheiros do presidente Biden sinalizaram aos jornalistas que a revisão da política de Washington em relação a Havana não estava no topo de sua agenda. “Temos um mundo inteiro e uma região em desordem”, disse um alto funcionário do governo ao The Washington Post no mês passado. “Estamos combatendo uma pandemia e enfrentando o colapso da democracia em vários países. Esse é o ambiente em que vivemos. Quando se trata de Cuba, faremos o que for do interesse da segurança nacional dos Estados Unidos.”

Agora, as circunstâncias estão obrigando a Casa Branca a se manifestar. Na segunda-feira, Biden descreveu as cenas em Cuba como um “toque de clarim por liberdade e alívio” após “décadas de repressão e sofrimento econômico a que foram submetidos pelo regime autoritário de Cuba”. Posteriormente, ele advertiu as autoridades cubanas contra as “tentativas de silenciar a voz do povo cubano”.

“Os protestos estavam entre os maiores desde a revolução cubana de 1959 e pareciam mais amplos do que o protesto de 1994 em Havana, conhecido como Maleconazo, que levou Fidel Castro, o pai da revolução cubana e então líder, a permitir que milhares de cubanos fugissem do país até barcos e jangadas ”, escreveu meu colega Anthony Faiola.

As manifestações foram estimuladas por frustrações crescentes com a má gestão do regime cubano em meio a um surto de coronavírus. Recentes cortes de energia e escassez de alimentos levaram a explosões de raiva em várias cidades do país insular, que foram ampliadas nas redes sociais. Os governantes comunistas do país responderam com violentas repressões, derrubando a Internet e apelos para que “revolucionários” leais recuperassem as ruas.

Na era digital, essa linha é mais difícil de vender. “Os cubanos deixaram de reclamar dentro de suas próprias casas e balançar a cabeça em desaprovação nas ruas para tomar medidas reais”, escreveu Abraham Jiménez Enoa, jornalista residente em Havana. “Os protestos abalaram o regime. Não acho que as coisas serão mais as mesmas em Cuba: o jogo mudou e um novo conjunto de regras pode mudar nosso futuro. ”

A questão para a Casa Branca é o que deve ser feito a seguir. Em um briefing na segunda-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que funcionários do governo estão “avaliando como podemos ser úteis diretamente ao povo de Cuba”.

“Há todos os indícios de que os protestos de ontem foram expressões espontâneas de pessoas que estão exaustas com a má gestão econômica e repressão do governo cubano”, acrescentou Psaki, apontando para a narrativa cubana de que o levante foi engendrado por agentes dos EUA. “E esses são protestos inspirados na dura realidade da vida cotidiana em Cuba, não nas pessoas de outro país.”

O senador Robert Menendez (Democrata de New Jersey), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e um falcão quando se trata do regime cubano, considerou os protestos “uma oportunidade para mudarmos o curso dos acontecimentos em Cuba” que poderia beneficiar o governo.

Mas os adversários domésticos de Biden, que compartilham da demanda de Menéndez por uma ação mais dura contra Havana, estão aproveitando a oportunidade para atacar seu governo como fraco. Na mídia de direita, os comentaristas criticaram o governo por sua suposta passividade, ao mesmo tempo em que enquadraram os protestos cubanos como uma revolta contra o socialismo totalitário. É o tipo de política que indiscutivelmente inclinou a Flórida, lar de uma comunidade cubano-americana significativa, em direção aos republicanos nos últimos ciclos eleitorais.

O senador Marco Rubio (Republicano da Flórida), um crítico influente do regime de Havana, aconselhou o governo Biden em uma carta na segunda-feira a buscar uma série de medidas “para apoiar o povo cubano em sua luta pela liberdade”. Isso inclui ajudar a abrir o acesso à Internet via satélite para cubanos, impor sanções a funcionários cubanos diretamente responsáveis por ordens e ações que levem à violência contra os manifestantes e, mais claramente, para “emitir uma declaração clara e inequívoca de que as políticas atuais dos EUA em relação ao regime implementado pela administração Trump permanecerá em vigor.”

A ironia é que, até esta semana, Biden estava atraindo mais ira da esquerda sobre sua política para Cuba do que da direita. Em março, 80 legisladores democratas enviaram a Biden uma carta pedindo que revogasse algumas das sanções "cruéis" de Trump, incluindo o fim das restrições a viagens e ao pagamento de remessas. “Com uma canetada, você pode ajudar as famílias cubanas em dificuldades e promover uma abordagem mais construtiva”, escreveram eles.

Biden na campanha eleitoral condenou as táticas de "pressão máxima" de Trump com Cuba, que ele disse "infligir danos ao povo cubano e não fazer nada para promover a democracia e os direitos humanos". Mas os aliados de Biden temem reiniciar o degelo da era Obama, que viu novos contatos comerciais se desenvolverem entre os países e o vislumbre de uma distensão. A política interna e a importância eleitoral da Flórida tornam essas aberturas agora um fracasso. O escopo para uma mudança de política se estreitará ainda mais com a aproximação das eleições intermediárias de 2022.

Em vez disso, Biden mantém um clima de Guerra Fria permitindo o embargo asfixiante dos EUA a Cuba - um bloqueio de décadas que há anos prejudica a economia do país e dá ao regime uma desculpa externa para seus sofrimentos. No mês passado, os Estados Unidos se viram mais uma vez praticamente sozinhos nas Nações Unidas, quando a Assembleia Geral votou quase unanimemente - como faz anualmente - contra a continuação do embargo econômico.

Os defensores de uma mudança de direção argumentam que os Estados Unidos podem condenar as falhas e abusos do regime cubano, ao mesmo tempo que toma medidas calibradas para abrir contatos comerciais e econômicos que poderiam beneficiar a sociedade cubana em geral. “As severas denúncias das falhas do comunismo e das condições absolutistas para o alívio das sanções são frágeis substitutos para uma diplomacia robusta”, observou um memorando político do Cuba Study Group publicado no início deste ano. Mas, por enquanto, é isso que está dominando em Washington.

Os cubanos “estão decepcionados, obviamente”, disse William LeoGrande, um especialista em Cuba na American University, a meus colegas. “Eles ouviram o que Biden disse durante a campanha e esperaram, como muitas pessoas, uma ação bem rápida em algumas coisas básicas. E não há nada. ”

A Casa Branca não escondeu sua posição. “Joe Biden não é Barack Obama na política para Cuba”, disse Juan Gonzalez, diretor sênior para o Hemisfério Ocidental do Conselho de Segurança Nacional, à CNN en Español em abril.

E um regime cubano que já tem poucos incentivos para acatar as advertências americanas captou a mensagem. “O governo do presidente Biden, voltando as costas para a esmagadora maioria do povo americano e cubano, impõe as medidas de Trump”, twittou o chanceler cubano Bruno Rodriguez em maio. “Há uma lacuna crescente entre as palavras e a realidade.”

* É JORNALISTA