Biden enviará 20 milhões de doses da Pfizer, Janssen e Moderna a outros países

WASHINGTON - O presidente americano, Joe Biden, anunciou nesta segunda-feira, 17, o envio de 20 milhões de vacinas já aprovadas pelo Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês) a outros países. As doses incluem imunizantes da Pfizer, da Janssen e da Moderna.

“Sabemos que os Estados Unidos não estarão totalmente seguros até que a pandemia esteja sob controle globalmente”, disse o presidente.

Leia Também Biden usará voo para deportação em massa de brasileiros, como Trump

Biden vinha sendo pressionado a doar vacinas que não estão sendo usadas nos Estados Unidos para combater a pandemia em países pobres e afetados por variantes perigosas, como é o caso do Brasil e da Índia.

No começo do mês, o líder americano abriu a possibilidade de enviar esas vacinas ao País. Em outro sinal de flexibilização na política de reservas vacinas ao mercado americano, Biden apoiou a quebra de patentes de imunizantes contra a covid-19.

Num primeiro momento, esperava-se que 60 milhões de doses da Astrazeneca, que ainda não foi aprovada nos EUA, fossem doadas.

Segundo fontes da Casa Branca, as doações serão definidas pela força-tarefa do coronavírus e o Conselho de Segurança Naciona, sob assessoria do Departamento de Estado.

Biden tem sido pressionado para doar as vacinas num momento em que a oferta tem superado a demanda de vacinação dentro dos Estados Unidos e a pandemia está fora do controle na América Latina e no sul da Ásia. / WASHINGTON POST