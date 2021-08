Biden chega em Dover para receber corpos dos 13 soldados mortos no atentado em Cabul

Washington - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, desembarcou na base Aérea de Dover, no estado de Delaware, na manhã deste domingo, 29, para homenagear os 13 militares americanos mortos em um ataque terrorista do Estado Islâmico, realizado durante a evacuação de civis do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, na última quinta-feira, 26.

O presidente e a esposa, Jill Biden, segundo a agenda da Casa Branca, se encontrarão com familiares das vítimas do ataque suicida. Em seguida, o grupo vai acompanhar a transferência dos corpos que serão levados por um avião oficial para uma base militar em Delaware.

No sábado, 28, o presidente americano afirmou ser altamente provável outro ataque terrorista como o ocorrido no aeroporto de Cabul nas próximas 24 a 36 horas. Pelo menos 300 oficiais ainda se encontram em solo afegão. Expectativa do governo Biden é finalizar a retirada das tropas até terça-feira, 31, prazo máximo para conclusão da operação no país asiático. (EFE)