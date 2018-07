Biden defende sanções ao Irã em reunião com Erdogan O vice-presidente dos EUA, Joe Biden, defendeu a adoção de sanções contra o Irã durante uma reunião com o primeiro-ministro da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, mas não pediu aos turcos para juntarem-se aos países que estão pressionando o governo iraniano. "O vice-presidente defendeu que precisamos continuar pressionando o Irã e que esse era o melhor modo mais provável de modificarmos o comportamento" do país, afirmou uma autoridade norte-americana logo após a reunião entre Biden e Erdogan, que aconteceu na casa do primeiro-ministro turco e durou duas horas - muito mais do que os 45 minutos previstos