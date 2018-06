Biden deve ir em breve a Berlim para falar com Merkel

A revista semanal Der Spiegel anteriormente informou que Merkel receberia Biden em visita oficial no início de fevereiro. O vice-presidente dos EUA deve participar da Conferência de Segurança de Munique - encontro anual de importantes autoridades de política externa, que deve acontecer entre 1 e 3 de fevereiro, de acordo com a publicação.

Eles originalmente conversariam durante este evento, mas Merkel não participará, acrescentou a Der Spiegel. Organizadores da reunião ainda não divulgaram a lista de participantes.

O presidente Barack Obama não visitou Berlim durante o primeiro mandato, embora tenha ido para cidades alemãs de Kehl e Baden-Baden, em 2009, para reuniões da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). No final daquele ano, Obama também visitou Dresden para as comemorações do Dia D da Segunda Guerra Mundial. As informações são da Dow Jones.