Biden diz que a administração de Trump está facilitando a transição de governo

WASHINGTON - O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, garantiu nesta terça-feira, 24, que o governo de Donald Trump está facilitando a transferência do poder depois de levantar o bloqueio que havia imposto à transição.

“Devo dizer que a abordagem tem sido sincera, não tem sido relutante até agora e não espero que seja”, disse Biden em entrevista à NBC.

O líder democrata explicou que oficiais de segurança nacional do atual governo "imediatamente" contataram sua equipe de transição para iniciar a transferência de poder depois que Trump deu luz verde na segunda-feira.

“Eles já estão trabalhando para que eu (Biden) receba diariamente os relatórios presidenciais, estamos trabalhando em uma reunião com a equipe do coronavírus da Casa Branca”, explicou o presidente eleito, que disse que seu objetivo é distribuir a vacina. "Então", acrescentou ele, "acho que não chegaremos tão atrasados ​​(quando chegarmos à Casa Branca) como pensávamos.

Embora não tenha reconhecido abertamente a vitória de Biden, nesta segunda-feira Trump autorizou o início da transferência do poder para os democratas. Com esse reconhecimento, veio a certificação pela Administração de Serviços Gerais (GSA) da aparente vitória de Biden, um processo necessário para iniciar a transição, e o anúncio do presidente eleito de que as reuniões começarão em breve.

Quase imediatamente, os atuais órgãos do governo iniciaram a transferência de poderes e o presidente eleito anunciou que as reuniões começariam em questão de dias.

O Pentágono, por exemplo, anunciou segunda-feira à noite que, à luz da determinação do GSA, os democratas já haviam contatado o departamento e estavam preparados para "dar apoio" aos vencedores da eleição./EFE