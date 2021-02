Biden diz que 'agirá rápido' e não vai atrasar plano de alívio econômico à espera dos republicanos

The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - O presidente americano, Joe Biden, disse nesta sexta-feira, 5, que um balanço de empregos fraco criou uma nova urgência para seu pacote de ajuda econômica de US$ 1,9 trilhão proposto, e que ele não atrasaria o projeto de lei na esperança de atrair o apoio republicano.

“Está muito claro que nossa economia ainda está em apuros”, disse Biden em discurso na Casa Branca. “Sei que alguns no Congresso acham que já fizemos o suficiente para lidar com a crise no país”, disse ele. “Outros pensam que as coisas estão melhorando e que podemos sentar e fazer pouco ou nada. Não é isso que eu vejo. Eu vejo uma dor enorme neste país. Muitas pessoas desempregadas. Muita gente passando fome. ”

As declarações de Biden foram feitas enquanto o Departamento do Trabalho relatava nesta sexta-feira que a economia criou apenas 49 mil empregos em janeiro e apenas 6 mil no setor privado. O mercado de trabalho permanece 10 milhões de empregos abaixo de seus níveis pré-pandêmicos.

Os democratas estão agindo rapidamente para aprovar o Plano de Resgate Americano de Biden - que se concentra em entregar cheques de US$ 1.400 direto para americanos de baixa e média renda, dinheiro para combater a pandemia e várias expansões da rede de segurança social - pelo Congresso com mudanças limitadas.

Presidentes de comissões da Câmara e líderes democratas se reuniram com o presidente na Casa Branca para discutir a estratégia legislativa na manhã desta sexta-feira. A presidente da Câmara, Nancy Pelosi, disse que era seu objetivo ter um projeto de lei aprovado e submetido ao Senado em duas semanas.

Os líderes do Senado poderiam começar a trabalhar em seu próprio projeto de lei, espelhando o esforço da Câmara, mesmo antes de a Câmara aprovar sua legislação, na esperança de entregar um pacote final à mesa de Biden antes que os benefícios de desemprego suplementares expirem em meados de março.

Em seu discurso, Biden mirou nos republicanos, dizendo que, embora queira obter apoio bipartidário para sua proposta, ele não se envolverá em um longo debate para obter um pacote menos do que adequado no Congresso.

“Se eu tiver de escolher entre conseguir ajuda agora para os americanos que estão sofrendo tanto e ficar atolado em uma longa negociação ou comprometer um projeto de lei que vai até a crise, essa é uma escolha fácil. Vou ajudar o povo americano que está sofrendo agora”, disse ele. “O que os republicanos propuseram é não fazer nada ou não fazer o suficiente”.

Instruindo repórteres após os comentários, Jen Psaki, a secretária de imprensa da Casa Branca, citou números da pesquisa que mostram o apoio bipartidário entre os eleitores americanos ao plano como prova de que Biden estava cumprindo sua promessa de campanha de unificar o país.

“O presidente insistiu na unificação do país e na apresentação de ideias que ajudariam a resolver as crises que enfrentamos”, disse ela. “Ele não fez a promessa de unir os partidos Democrata e Republicano em um partido em Washington. Esse pacote tem a grande maioria do apoio do público americano. ”

Em seu discurso, Biden também admitiu a possibilidade de que seus planos mudassem ligeiramente para apaziguar os moderados de ambas as partes, reconhecendo que era favorável à restrição dos pagamentos diretos para que as pessoas que ganham mais de US$ 300 mil não os recebam. Ele não especificou qual seria o limite, mas deixou claro que o valor inicial não mudaria.

“Não estou diminuindo o tamanho dos cheques”, disse ele. “Eles custarão US$ 1.400, ponto final. Isso é o que foi prometido ao povo americano.”