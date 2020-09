Biden diz que conduta de Trump no debate foi 'vergonha nacional'

ALLIANCE, EUA - O candidato democrata à Casa Branca, Joe Biden, descreveu nesta quarta-feira, 30, a atitude do presidente Donald Trump no debate presidencial como "vergonha nacional", referindo-se às contínuas interrupções do republicano, que várias vezes foi repreendido pelo moderador, Chris Wallace.

"Talvez não deveria dizer isso, mas o presidente dos Estados Unidos se comportou de uma forma que eu acho que foi uma vergonha nacional", disse o democrata durante um ato de campanha em Alliance, Ohio, um Estado-chave para chegar à Casa Branca e onde Biden é favorito, segundo as pesquisas.

"Não só atacou a mim e à minha família. Também atacou o moderador", disse o ex-vice-presidente de Barack Obama.

Biden também mencionou a polêmica depois que Trump rejeitou a condenar os grupos supremacistas brancos e enviou uma mensagem de incentivo ao grupo Proud Boys - uma formação de extrema direita fundada em 2016 que está vinculada a vários episódios de violência contra manifestantes antirracismo.

Trump havia pedido aos ativistas de direita para “recuar e ficar de prontidão”, provocando o receio de os estar incentivando a agir como monitores eleitorais informais. O Proud Boys se descreve como um clube de “chauvinistas ocidentais”, mas foi categorizado pela entidade sem fins lucrativos Southern Poverty Law Center como um grupo de ódio.

O democrata respondeu pedindo a esses grupos que "desistam" de atuar. "Isso não é o que somos. Como americanos, isso não é o que somos", afirmou Biden.

'Amtrak Joe'

Biden deixou Cleveland nesta quarta-feira para viajar pelo seu meio de transporte favorito: o trem. A parada em Alliance foi a primeira de cinco que a campanha fará: Pittsburgh; Greensburg; Latrobe; Johnstown (todas na Pensilvânia).

A viagem tem como objetivo ajudar Biden a se conectar com eleitores que apoiaram Trump em 2016 e dar ao candidato democrata a chance de "falar sobre o que ele fará como presidente para criar empregos, apoiar famílias trabalhadoras e reconstruir nossa economia melhor", de acordo com a campanha de Biden.

Também cria um dia repleto de eventos públicos para Biden, que tem sido criticado por realizar uma campanha de baixa energia que raramente inclui mais de um evento público por dia.

Mas o trem também é uma parte importante da identidade de Joe Biden, que ficou conhecido por ser um passageiro frequente da rede Amtrak. Após a morte de sua primeira mulher e sua filha bebê em um acidente de carro, Biden foi eleito para uma cadeira no Senado aos 29 anos.

Pai de dois meninos pequenos, Beau e Hunter, ele decidiu viajar a Washington D.C. diariamente pela rede Amtrak - uma viagem de três horas. A estação de trem em Wilmington (Delaware), onde ele vive, recebeu seu nome e o democrata chegou a ganhar o apelido de 'Amtrak Joe'.

Durante a Convenção Nacional Democrata, a campanha de Biden enfatizou as raízes de classe trabalhadora do ex-vice-presidente ao fazer com que os funcionários da Amtrak falassem como o antigo passageiro é próximo de suas realidades.

Também durante sua campanha, Biden contou várias vezes como ele e o ex-presidente Barack Obama tomaram o Amtrak entre a Filadélfia e Washington, D.C. em 2009, três dias antes de o presidente eleito tomar posse. Biden também lançou sua primeira corrida à presidência, em 1987, pilotando um trem da rede Amtrak. /Com AFP e Reuters