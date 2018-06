Biden diz que EUA continuarão apoiando Coreia do Sul

"Eu quero tornar uma coisa absolutamente clara: a decisão do presidente Obama de reequilibrar a base do Pacífico não está em questão", afirmou Biden. "Os EUA nunca fazem algo sem fazer", repetiu.

Os norte-americanos possuem 30 mil tropas no país há seis décadas, desde o fim da Guerra da Coreia. Biden disse que os EUA e a Coreia do Sul ainda têm muito que planejar para os próximos 60 anos. O vice-presidente dos EUA se encontrou com a presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye, depois de uma viagem de uma semana por países da região.

Antes de retornar aos EUA, Biden ainda discursará em uma cerimônia em homenagem a soldados norte-americanos e visitará a zona desmilitarizada entre a Coreia do Sul e a Coreia do norte.

Park disse que "é muito importante para a paz no norte da Ásia ter um vice-presidente com profundos pensamentos sobre assuntos internacionais viajando para essa região" em um momento de crescente volatilidade e tensões. Fonte: Associated Press.