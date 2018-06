Biden diz que EUA estão preparados para ajudar Iraque

A Casa Branca informou que Biden ligou para al-Maliki na manhã desta terça-feira.

A ligação vem no momento em que a administração de Obama começa a considerar a possibilidade de enviar uma missão de drones ao Iraque. Altos funcionários dizem que Obama não pensa em enviar tropas para o país.

A Casa Branca informou que Biden expressou solidariedade com o Iraque. O vice-presidente prestou toda a assistência dos EUA para o Iraque, dizendo que o país deve "enfrentar a ameaça urgente e crescente" do grupo extremista Estado Islâmico do Levante e do Iraque. Fonte: Associated Press.