Biden diz que justiça será feita após morte de refém O vice-presidente dos Estados Unidos Joe Biden afirmou que o governo norte-americano irá fazer justiça contra os militantes da Al-Qaeda responsáveis pela morte do fotojornalista norte-americano Luke Somers. Somers foi feito refém do grupo no Iêmen e morreu durante uma tentativa frustrada de resgate liderada por forças dos EUA.