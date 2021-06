Biden diz ter sido perguntado sobre Putin e Xi Jinping em encontro com a Rainha Elizabeth 

O presidente dos EUA, Joe Biden, se encontrou com a rainha Elizabeth II, do Reino Unido, neste domingo, 13, no Castelo de Windsor. O democrata disse que a monarca "o lembrou de sua mãe'' e que ela perguntou sobre Xi Jinping da China e Vladimir Putin da Rússia enquanto tomavam chá.

Biden teceu elogios à rainha britânica de 95 anos, após uma reunião privada que aconteceu na conclusão da cúpula dos líderes do G7. "Não acho que ela ficaria ofendida, mas ela me lembrou minha mãe, o jeito dela e a generosidade", disse Bide à imprensa, pouco antes de partir de Londres.

Vestida com um traje floral rosa brilhante, a rainha cumprimentou calorosamente Biden e sua esposa Jill no Quadrilátero do castelo, lar da família real por quase mil anos.

"Eu disse que gostaria que pudéssemos ficar mais tempo, talvez pudéssemos segurar os carros um minuto e outras coisas. De qualquer forma, ela foi muito gentil", disse o presidente, que confirmou ter convidado a monarca para visitar a Casa Branca.

Os Bidens se tornaram o quarto presidente e primeira-dama recebidos pela rainha em Windsor, após os Trumps em 2018, os Obama em 2016, o presidente George W. Bush e sua esposa em 2008 e os Reagans em 1982.

Durante seus 69 anos no trono britânico, o reinado mais longo de qualquer monarca inglês, houve 14 presidentes dos Estados Unidos, dos quais Elizabeth conheceu todos, exceto Lyndon Johnson.

Apesar da perda em abril do príncipe Philip, seu marido de 99 anos de idade, mais de 70, e de sua idade, a rainha mostrou sua determinação em continuar com suas funções oficiais como chefe de estado durante o encontro do G7. / Com informações da Reuters.