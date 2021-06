Biden e Putin têm problemas maiores que Putin e Biden; leia a análise

*Serge Schmemann, The New York Times, O Estado de S.Paulo

A reunião em Genebra não reconciliará essas visões nem encontrará nenhum dos líderes examinando a alma do outro. Ambos deixaram isso bem claro. Mas ambos também têm razões urgentes para tornar suas relações mais estáveis e previsíveis.

A última vez que líderes americanos e russos se encontraram em Genebra foi quando Ronald Reagan enfrentou o recém-empossado chefe soviético, Mikhail Gorbachev, em novembro de 1985. Como os tempos mudaram desde então.

Para ter certeza, haverá respingos do passado quando o presidente Joe Biden e o presidente Vladimir Putin se reunirem nesta quarta-feira na Villa La Grange, com vista para o Lago Genebra. Biden prometeu dar um sermão em Putin sobre direitos humanos e o aventureirismo estrangeiro da Rússia, e Putin responderá da mesma forma. E em coletivas de imprensa separadas no final, ambos os líderes provavelmente vão afirmar que fizeram do mundo um lugar mais seguro, apesar de suas divergências, pelo menos concordando em administrar suas hostilidades.

Essa não seria uma conquista pequena e necessária. As relações americanas com a Rússia, como Putin disse em uma entrevista, e Biden concordou, estão em seu “ponto mais baixo nos últimos anos”, muito possivelmente desde que a Rússia emergiu dos escombros da União Soviética em 1991.

Apesar da fortuna e da expansão drasticamente reduzidas da Rússia, há muitas frentes nas quais ela representa uma séria ameaça à ordem internacional e à estabilidade global, da Ucrânia e da Síria à segurança cibernética aos direitos humanos, bem como áreas nas quais uma relação mais comercial entre Moscou e Washington poderia beneficiar ambos, incluindo mudança climática, Irã, China, o degelo do Ártico e a pandemia de coronavírus.

É aqui que a diplomacia de cúpula é mais necessária, para encontrar maneiras de administrar um relacionamento que azedou para que as coisas não piorem e para que os antagonistas ainda possam cooperar onde for necessário.

Mas isso não deve ser confundido com as cúpulas da Guerra Fria. Quando Reagan e Gorbachev se enfrentaram em Genebra em 1985, os Estados Unidos e a União Soviética ainda eram donos de seus domínios rivais em um universo bipolar, onde cada palavra e gesto - bem como do comportamento de seus formidáveis primeiras-damas, Nancy Reagan e Raisa Gorbachev, foram minuciosamente examinadas por hordas de assessores e especialistas em busca de mudanças na placa tectônica global e transmitidas por uma legião de repórteres a um mundo fascinado.

Eu estava entre eles e foi inebriante. Não havia uma cúpula havia seis anos, e Gorbachev havia chegado ao poder apenas oito meses antes com a promessa de uma mudança real após anos de estagnação na União Soviética e nas relações EUA-Rússia. Reagan abriu as negociações com uma proclamação dramática: “Os Estados Unidos e a União Soviética são os dois maiores países do planeta, as superpotências. Eles são os únicos que podem iniciar a Terceira Guerra Mundial, mas também os únicos dois países que podem trazer paz ao mundo.”

A União Soviética desmoronaria em alguns anos. No entanto, a primeira cúpula pós-soviética, entre Bill Clinton e Boris Yeltsin, em Vancouver em abril de 1993, ainda era pomposa, agora cheia de esperança de que uma Rússia livre do comunismo se fundisse perfeitamente em uma "nova parceria democrática". Lembro-me de ver Clinton apertar a mão de Yeltsin com ardor ao se despedir, exortando-o: “Vença! Vença!"

Essa bonomia ainda perdurava quando o presidente George W. Bush se encontrou com o herdeiro escolhido a dedo por Yeltsin, Vladimir Putin, na Eslovênia em 2001. Foi lá que Bush fez seu famoso (ou infame) comentário: “Consegui entender a sua alma.”

Mas a relação azedou para os americanos quando a Rússia de Putin anexou a Crimeia, lançou operações militares contra a Geórgia e a Ucrânia e se tornou cada vez mais autoritária e intolerante com a oposição.

Então veio a entrada da Rússia na guerra da Síria e a intromissão descarada na campanha eleitoral de 2016 em apoio a Donald Trump, seguida por quatro anos em que Trump buscou um relacionamento pessoal bizarro com Putin enquanto uma comissão especial investigava as maquinações da Rússia e as relações entre os governos despencaram.

Os dias promissores de duas décadas atrás são difíceis de imaginar agora, quando a imagem de Putin entre a maioria dos americanos é a de um bandido irremediável, quando todos os consulados fora das respectivas capitais estão fechados, ambos os embaixadores estão em casa "para consultas" e o encontro de Biden com Putin é considerado em alguns bairros mais beligerantes em Washington como “apaziguamento de um autocrata maligno”.

Aos olhos dos americanos, a Rússia é irritante, um país em declínio, mas ainda capaz de grandes danos sob um líder cujas feições não podem ser mudadas e que estará presente por muitos anos mais.

Pode ser uma surpresa para alguns americanos, mas aos olhos de muitos russos, são os Estados Unidos que fazem o mal e precisam mudar; os Estados Unidos que precisam reconhecer que seu momento unipolar acabou e não pode impor sua vontade ao redor do mundo; os Estados Unidos que pregam a democracia e os direitos humanos e espalham sanções contra aqueles que os desafiam enquanto sua própria democracia está em desordem polarizada.

Embora uma economia em dificuldades e muitos anos no poder tenham corroído a posição de Putin em casa, e dissidentes como Alexei Navalni tenham abalado seu governo, ele continua popular - em parte por ter conseguido lembrar o governo Biden, seja por meio de intromissão cibernética ou ameaças de movimentos de tropas nas fronteiras da Ucrânia, que a Rússia não será um aliado conquistado.

Depois de anos de conflitos e sanções, Putin provavelmente aceita algumas evidências de que ele ainda tem peso no mundo. Sua aparente prontidão para lidar seriamente com a segurança cibernética sugere que ele deseja sair da reunião com algo para mostrar.

Biden, por sua vez, provavelmente está interessado em baixar a temperatura com a Rússia, senão para se distrair de sua agenda doméstica e da luta mais importante, com a China. A China, de fato, será o elefante na villa à beira do lago de Genebra, uma força de concentração que preocupa Moscou tanto quanto preocupa Washington.

Portanto, mesmo que a reunião contenha críticas mútuas e termine sem um comunicado conjunto, um "reinício" ou uma demonstrações de intimidade ou confiança, simplesmente se reunindo e demonstrando disposição para dar uma chance à diplomacia real - possivelmente anunciando iniciativas conjuntas sobre controle de armas e segurança cibernética , mudança climática ou o Ártico - será uma missão cumprida.

* É JORNALISTA E EDITORIALISTA DO THE NEW YORK TIMES