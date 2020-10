Biden e Trump intensificam luta em campanha pelos eleitores mais velhos

Joe Biden fez na terça-feira, 13, seu apelo mais direto aos eleitores mais velhos, na busca de obter o apoio de um grupo que favoreceu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quatro anos atrás, mas emergiu como um dos grupos mais significativos a potencialmente mudar para o democrata em 2020.

Em um asilo na Flórida, um dia depois de Trump visitar o estado, Biden argumentou que Trump deu as costas aos americanos mais velhos, citando a resposta amplamente criticada do presidente ao novo coronavírus, suas tentativas de revogar o Obamacare, lei de saúde promulgada no governo Obama - e o Medicare, programa de saúde pública para idosos.

“Vocês são dispensáveis. Você são esquecíveis. Você são praticamente ninguém. É assim que ele vê os idosos”, disse Biden em um discurso em um centro comunitário para idosos em Pembroke Pines, durante o qual ele usou uma máscara o tempo todo.

Ele acrescentou depois: "O único idoso com quem Donald Trump se preocupa - o único - é o idoso Donald Trump."

Trump resiste em ceder o grupo ao candidato democrata. Sua campanha estreou na terça-feira um comercial de televisão tentando fazer o caso de que o presidente é um defensor mais forte dos interesses dos mais longevos.

O anúncio sugere que o “plano de saúde de extrema esquerda” adotado por Biden e a senadora Kamala Harris pode ameaçar o seguro de saúde particular. Biden propôs promulgar um programa de seguro público que seria opcional.

Trump também fez uma apresentação aos idosos em seu próprio comício em Sanford, Flórida, na segunda-feira - seu primeiro retorno à campanha após sua recente hospitalização - e ele filmou um vídeo recente direcionado diretamente aos americanos mais velhos.

Faltando três semanas para a eleição e a votação antecipada já iniciada em muitos Estados, uma batalha feroz está em andamento para os idosos, que comparecem em grande número e têm potencial para fazer uma eleição apertada.

Biden e Trump - ambos septuagenários - estão competindo pelo apoio dos americanos de sua própria geração em um momento em que uma pandemia, que mata pessoas mais velhas de forma desproporcional, mudou a vida cotidiana e os votos em todo o país.

Trump, 74, era o presidente mais velho em sua posse, e Biden, 77, reivindicaria esse título se vencer em novembro. Ambos estão tentando colocar o outro como alguém por fora das necessidades de seus colegas idosos, e eles questionam a preparação física e mental um do outro para o trabalho.

Mas como os dois candidatos enfatizam seu próprio vigor e juventude, raramente enfatizam a ideia de que são cidadãos idosos. Ainda assim, Trump não hesitou em lançar ataques pessoais cada vez mais contra a idade de Biden.

Na noite de terça-feira, Trump postou uma imagem adulterada no Twitter sugerindo que Biden pertence a uma casa de repouso. A foto mostra idosos sentados em cadeiras de rodas; uma foto do rosto de Biden foi colada em um deles. A legenda abaixo dizia: "Biden para presidente", mas com o "P" riscado para soletrar "Residente".

Disputa apertada na Flórida

O poder dos idosos é especialmente observável na Flórida, o maior estado do campo de batalha, onde os eleitores com 65 anos ou mais representaram 21% do eleitorado em 2016, de acordo com dados de pesquisas de boca de urna. Trump levou os idosos da Flórida em 17 pontos percentuais a caminho de uma vitória magra no estado.

As pesquisas mostram que a vantagem de Trump diminuiu drasticamente desta vez, oferecendo uma abertura potencial para Biden virar o resultado num Estado de vitória obrigatória, já que muitos americanos mais velhos estão insatisfeitos com a resposta de Trump à pandemia e responderam à forma tradicional e moderada de fazer política, marca característica de Biden.

Uma pesquisa de setembro do Washington Post-ABC News na Flórida mostrou Trump com uma pequena vantagem sobre Biden entre os prováveis ​​eleitores de 65 anos ou mais, 52% contra 44%. Uma pesquisa do New York Times-Siena College no estado concluiu que a disputa entre os dois era ainda mais acirrada, com 47% dos idosos da Flórida para Biden e 45% para Trump.

Susan MacManus, especialista em política da Flórida e professora emérita da Universidade do Sul da Flórida, disse que sinais sugerem que a queda no apoio a Trump entre as mulheres mais velhas tem sido especialmente acentuada. “Eles não gostam do tom dele e acredito que o debate causou um certo dano”, disse ela.

Os eleitores mais velhos podem não necessariamente culpar Trump pela pandemia, ela acrescentou, mas muitos estão frustrados com a situação das coisas. “Eles estão preocupados com a forma como tudo isso afeta seus filhos e netos”, disse McManus.Pesquisas recentes também mostram uma corrida geral acirrada na Flórida, com Biden lutando para conseguir apoio entre os eleitores latinos, que estão frustrados com a desatenção ao grupo do ex-vice-presidente no Estado, mesmo quando ele cresce entre os idosos.

Abordagens diferentes

Se Biden vencer na Flórida, a situação colocaria em grande perigo a busca de Trump por uma maioria no colégio eleitoral. Biden aposta que a resposta de Trump à pandemia, tanto retoricamente quanto nas ações de seu governo, o ajudará a selar o triunfo nas urnas.

Seu discurso de terça-feira refletiu o forte contraste que Biden está tentando traçar, ao fazer uma referência direta ao fato de Trump ter contraído o coronavírus. Trump testou positivo após meses minimizando a ameaça e desprezando ou rejeitando as recomendações de saúde pública, incluindo zombar de Biden por usar uma máscara, enquanto o presidente raramente a usava.

“Eu orei por sua recuperação quando ele ficou com covid”, disse Biden sobre Trump, referindo-se à doença causada pelo vírus. "Eu esperava que pelo menos ele tivesse saído disso um tanto prejudicado. Mas o que ele fez? Ele apenas dobrou a desinformação que fez antes para torná-la pior.”

Trump continuou a desconsiderar regularmente o conselho das autoridades de saúde pública que pedem aos americanos que usem máscaras em público e afirmou que recebeu uma “cura” para o vírus, uma descrição de seu tratamento que os especialistas médicos rejeitam.

Em uma aparente referência ao esforço de Trump para evitar que a economia feche, Biden acrescentou: "Tantas vidas foram perdidas desnecessariamente porque este presidente se preocupa mais com o mercado de ações do que com o bem-estar dos idosos."

Biden elaborou seu discurso em alguns pontos, perguntando: "Quantos de vocês não conseguiram abraçar seus netos nos últimos sete meses?"

Ele também apontou os comentários que Trump fez dizendo que o vírus “não afeta quase ninguém”, embora mais de 215.000 pessoas tenham morrido e muitas outras tenham ficado gravemente doentes.

Na época, Trump argumentava que os jovens foram amplamente poupados e que os idosos com problemas de saúde são o grupo que ele "realmente afeta".

Biden acrescentou que a ação de Trump para derrubar o Obamacare é uma afronta aos idosos, que se beneficiam da expansão da lei de cobertura preventiva sob o Medicare.

Trump tem conduzindo sua estratégia de uma maneira diferente. Em contraste com o discurso cuidadosamente preparado de Biden na terça-feira, o presidente divulgou um discurso em vídeo improvisado na mídia social na semana passada voltado para idosos.

“Para minhas pessoas favoritas no mundo - os idosos. Eu sou um idoso; Eu sei que você não sabe disso. Ninguém sabe disso. Talvez você não precise dizer a eles, mas sou um idoso", disse Trump no vídeo, que postou no Twitter.

Ele alegou “um imenso progresso” na luta contra o coronavírus, mesmo com alguns estados atingindo novos máximos médios de casos em sete dias. Ele prometeu disponibilizar o tratamento que recebeu e outros medicamentos e terapias aos idosos.

“Vocês não são vulneráveis. Mas eles gostam de dizer 'os vulneráveis'. Mas vocês são o menos vulneráveis. Mas para uma coisa, vocês são vulneráveis. E eu também”, disse Trump, que avisou aos idosos que eles receberiam os mesmos tratamentos que ele recebeu gratuitamente, embora não tenha ficado claro como ou se ele poderia fazer isso.

Trump pressionou a Food and Drug Administration (FDA), agência de vigilância sanitária do país, para aprovar rapidamente os tratamentos com anticorpos contra o coronavírus, como o que ele recebeu.

Mas esse esforço enfrenta um futuro incerto, e uma das empresas que fabricam um medicamento usado por Trump disse que ele teria um suprimento muito limitado nos próximos meses.

Em seu comício na segunda-feira, Trump fez outro apelo aos idosos, argumentando que deixar muitos imigrantes e dar a eles benefícios do governo ameaçaria a Previdência Social e o Medicare.

“Temos que cuidar primeiro de nosso pessoal. E se eles deixassem isso acontecer, você estaria dizimando o Medicare e destruindo sua Previdência”, disse Trump. “Enquanto eu for presidente, ninguém vai mexer no seu Medicare. Ninguém vai tocar ou machucar de forma alguma, forma ou forma a sua Previdência.”

Em uma declaração na terça-feira, o porta-voz da campanha de Trump, Tim Murtaugh, respondeu aos comentários de Biden acusando-o de "fazer política com a vida das pessoas por causa do vírus" e disse que "Trump fez mais em 47 meses do que Biden em 47 anos".