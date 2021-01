Biden e Trump visitam a Geórgia em campanha para o Senado

ATLANTA - A 16 dias de encerrar seu mandato, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faz um de seus últimos esforços para tentar reverter a derrota eleitoral para Joe Biden. Os dois visitam nesta segunda-feira, 4, a Geórgia, onde duas vagas em disputa determinarão quem controla o Senado e com que facilidade avança a agenda legislativa do democrata.

A ida de Trump à Geórgia ocorre logo após o telefonema com o secretário de Estado, Brad Raffensperger, em que o presidente pediu para o republicano 'encontrar' 11.780 votos que lhe garantissem a vitória no Estado. Além disso, Trump tenta fazer os legisladores republicanos impedirem a certificação de Joe Biden na quarta-feira.

Já Biden discursou em Atlanta nesta segunda na campanha para os candidatos democratas ao Senado, sem mencionar o telefonema do presidente com Raffensperger em seu comício na cidade. O presidente eleito agradeceu aos eleitores da Geórgia por fazerem dele o primeiro candidato presidencial democrata a vencer no Estado em três décadas, além de pedir a eles mais um apoio, dessa vez para a disputa no Senado que determinará o equilíbrio de poder no Capitólio.

"Pessoal, é isso. É isso. É um novo ano e amanhã (terça-feira) pode ser um novo dia para Atlanta, para a Geórgia e para a América", disse Biden em um comício em Atlanta. "Diferente de qualquer outro momento da minha carreira, um Estado, um Estado, pode traçar o curso, não apenas dos próximos quatro anos, mas da próxima geração."

As eleições de segundo turno para ambos os partidos são, em grande parte, uma questão de participação, já que os candidatos e as campanhas se concentram em motivar suas bases e não tanto em conquistar novos eleitores.

Na Geórgia, onde as mudanças demográficas e a perda do apoio republicano entre moderados com educação universitária nos subúrbios ajudaram os democratas a ascender, há estratégias familiares: os republicanos buscam aumentar o apoio entre os conservadores brancos rurais, enquanto os democratas se concentram nos centros urbanos.

O segundo turno do Estado opõe o veterano senador republicano Alfred Perdue, de 70 anos, e o jovem democrata Jon Ossoff, de 33. A outra vaga – em uma eleição especial pela aposentadoria do senador Johnny Isakson – vai ser disputada entre o democrata Raphael Warnock e a senadora estadual republicana Kelly Loeffler. Warnock é representante da comunidade negra de Atlanta e desde 2005 é o pastor da Igreja Batista Ebenézer, a histórica congregação de Martin Luther King Jr.

De acordo com pesquisas compiladas pelo site Five Thirty Eight, Ossoff aparece com 49,3%, enquanto Purdue tem 47,9%. A outra disputa também mostra um democrata à frente: Wardock tem 49,6% contra 47,6% de Loeffler. A Geórgia não elege um senador democrata há 20 anos. Mas se conseguirem realizar o feito, o Senado ficaria com 50 cadeiras para cada partido e a futura vice-presidente Kamala Harris teria o voto decisivo, fazendo com que a balança tombasse para o seu lado.

Trump deve realizar um comício hoje à noite na cidade de Dalton, no noroeste do Estado, onde deve encorajar seus partidários a irem às urnas na terça-feira em apoio aos dois republicanos que estão nas disputas. O noroeste da Geórgia é uma base crucial de apoio republicano, mas a participação na votação antecipada foi decepcionante em muitos condados.

Os democratas precisam vencer Loeffler e Perdue para dar poder a seu partido sobre as duas casas do Congresso, além da Casa Branca. Na semana passada, Kamala foi a um evento no Estado para pedir apoio aos dois. “Tudo o que estava em jogo em novembro está em jogo em 5 de janeiro”, disse Harris à multidão em Columbus.

O vice-presidente americano, Mike Pence, também está no Estado e fará visita à Igreja Rock Springs em Milner. O pastor da igreja é um amigo próximo e mentor espiritual de Perdue, que está em quarentena nos últimos dias após sua possível exposição ao coronavírus.

Preocupação

Alguns republicanos estão preocupados que o foco de Trump em sua própria derrota eleitoral - e seu argumento incessante e infundado de que ela foi causada por fraude eleitoral - esteja sendo interpretado literalmente por seus apoiadores, que podem acabar ficando em casa em vez de votar se acreditarem haver um sistema eleitoral “manipulado”.

Em uma entrevista à Fox News no domingo, Perdue disse que não achava que o telefonema de Trump teria impacto na eleição, mas estava chocado que um colega republicano “gravasse um presidente em exercício e depois vazasse isso.” Perdue pediu a renúncia de Raffensperger em novembro.

Brad Raffensperger, que é republicano, afirmou que os resultados da Geórgia na eleição de novembro são válidos - uma observação que ele fez a Trump durante o telefonema no sábado e em entrevistas subsequentes.

"Nos últimos dois meses, lutamos contra o boato", disse Raffensperger na segunda-feira no Good Morning America. “E era bastante óbvio desde o início que desmascaramos cada uma dessas teorias que existiam, mas que o presidente Trump continua a acreditar nelas. Os dados que ele possui estão simplesmente errados."

No domingo, dez ex-secretários de Defesa dos EUA de governos democratas e republicanos defenderam, em artigo publicado pelo Washington Post, que as Forças Armadas não devem participar da cruzada de Trump para reverter a derrota nas urnas em novembro. Eles afirmam que "o momento de questionar os resultados já passou". "Nossas eleições ocorreram. Recontagens e auditorias foram realizadas. Questionamentos apropriados foram analisados pelos tribunais. Governadores certificaram os resultados. E o colégio eleitoral já votou", afirma o texto. / NYT e AFP