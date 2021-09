Biden e Xi conversam para evitar cenário de conflito entre EUA e China

WASHINGTON - Os presidentes Joe Biden, dos Estados Unidos, e Xi Jinping, da China, conversaram por telefone nesta sexta-feira, 10, acerca do ambiente de “competição” que envolve as duas potências. O diálogo foi estabelecido sete meses depois da última ligação entre os líderes, que ocorreu em fevereiro, logo após a posse de Biden.

Ao longo do telefonema, segundo comunicado emitido pela Casa Branca, os dirigentes discutiram a responsabilidade de ambas as nações em garantir que o ambiente competitivo “não se desvie para um conflito.”

O texto ainda afirma que a conversa faz parte do “esforço contínuo dos Estados Unidos para administrar de forma responsável a competição” com a China. “O presidente Biden destacou o interesse duradouro dos EUA na paz, estabilidade e prosperidade no Indo-Pacífico e no mundo.”

Em Pequim, o canal estatal CCTV noticiou o telefonema como um diálogo “sincero, profundo e amplo” acerca da relação entre os países e de “questões de interesse mútuo''. Xi Jinping destacou que durante a ligação disse a Biden que o confronto entre as nações “significaria um desastre para ambas e para o mundo.”

Xi ressaltou que, respeitando as diferenças, as duas partes devem continuar o diálogo sobre as mudanças climáticas, a prevenção de epidemias e a recuperação econômica global./AFP