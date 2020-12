Biden escolhe general reformado Lloyd Austin para secretário de Defesa, diz site

WASHINGTON - O site americano Politico afirmou, na noite desta segunda-feira, 7, que o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, escolheu o general aposentado Lloyd Austin para ser seu secretário de Defesa. O site cita três fontes próximas do democrata. Se confirmado, Austin, há muito tempo cotado para a posição, será o primeiro negro a comandar o Pentágono.

Austin supervisionou as forças dos EUA no Oriente Médio como chefe do Comando Central sob o governo do ex-presidente Barack Obama. Biden disse a repórteres que anunciaria a escolha de seu secretário de Defesa na sexta-feira, 11.

A decisão vem duas semanas depois que Biden anunciou os outros membros seniores de sua equipe de Segurança Nacional. Embora Michèle Flournoy - amplamente vista como a escolha de Hillary Clinton para ser secretária de Defesa caso ela tivesse vencido em 2016 - tenha sido inicialmente cogitada para o cargo, Biden, de acordo com o Politico, está sob pressão para nomear um negro para ser seu secretário de Defesa.

Nos últimos dias, Austin emergiu como principal candidato, embora Biden também tenha considerado o ex-secretário de Segurança Interna Jeh Johnson para o cargo, como várias pessoas familiarizadas com as discussões relataram ao Politico.

No entanto, as fontes destacaram as preocupações persistentes sobre o mandato de Johnson no governo Obama. Johnson foi criticado por seu histórico de expansão da detenção de famílias imigrantes e aceleração de deportações, bem como por aprovar centenas de ataques de drones contra civis./COM REUTERS