Biden fala em retomada de negociações na Ucrânia

A conversa de Biden com Poroshenko ocorre no mesmo contexto em que os líderes estrangeiros tentam reiniciar as negociações de paz com os insurgentes. O cessar-fogo unilateral declarado por Poroshenko expirou na semana passada depois de ter sido violado repetidamente por separatistas pró-russos.

A Casa Branca disse que os dois líderes discutiram os esforços diplomáticos por em prática um novo cessar-fogo, que seria respeitado por separatistas e apoiado pela Rússia. Na conversa, o vice-presidente dos EUA também ameaçou impor novas sanções à Moscou, a menos que o governo de Vladimir Putin deixe de enviar armas para os insurgentes. Fonte: Associated Press.