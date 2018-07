Biden faz aparição em seriado da NBC O vice-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fará na semana que vem uma aparição na série de TV Parks and Recreation, da rede NBC. Biden interpretará a si mesmo. Leslie Knope, protagonista do seriado - personagem vivido pela atriz Amy Poehler - é uma eleitora fanática do Partido Democrata e diz que seu homem ideal deveria ter "a mente de George Clooney e o corpo de Joe Biden".