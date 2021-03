Biden instrui Estados a abrir vacinação contra covid para todos os adultos até 1º de maio

WASHINGTON - Em seu primeiro discurso solene em horário nobre, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou na noite desta quinta-feira, 11, que os governos estaduais foram instruídos a tornar todos os adultos elegíveis para receber a vacina contra o coronavírus até 1º de maio.

O presidente disse que após apenas 60 dias no poder, terá cumprido a promessa que fez durante a campanha eleitoral de administrar 100 milhões de doses da vacina contra o covid-19 nos primeiros 100 dias no cargo. Ele pediu, porém, que os americanos continuem vigilantes, mantendo as medidas de distanciamento social, lavando as mãos e usando máscaras.

Ele ponderou que a luta contra a covid-19 está longe de ter acabado. “Temos de trabalhar para garantir que todos tenham confiança na segurança e eficácia das três vacinas” que estão sendo distribuídas nos Estados Unidos

No discurso no dia que marca o primeiro aniversário da pandemia nos EUA, Biden falou vigorosamente sobre o impacto sombrio do vírus e disse que estava trabalhando para acelerar as vacinações e criar um maior senso de normalidade no país até o feriado do Dia da Independência, de 4 de Julho.

A data é uma nova meta para o presidente, que alertou aos americanos que mais dor e morte ainda viriam do vírus que matou mais de 530 mil pessoas nos Estados Unidos, o maior número entre todos os países. Ele lembrou que bloqueios e restrições relacionados ao coronavírus custaram milhões de empregos.

O vírus foi recebido com "negações por dias, depois semanas, depois meses, que levaram a mais mortes, mais infecções, mais estresse, mais solidão", disse Biden. "Encontrar luz na escuridão é algo muito americano. Na verdade, pode ser a coisa mais americana que fazemos", disse ele.