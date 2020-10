Biden lidera pesquisas com pouca vantagem em Michigan e muita em Wisconsin

WASHINGTON - O candidato do Partido Democrata, Joe Biden, continua a ultrapassar o presidente Donald Trump em dois estados-chave, considerados cruciais no meio-oeste. Biden tem uma ligeira vantagem sobre o presidente em Michigan, enquanto mostra uma vantagem substancial em Wisconsin, segundo duas pesquisas do Washington Post-ABC News.

Leia Também Democratas ganham espaço na disputa pelo Cinturão do Sol

As pesquisas mostram Biden um pouco à frente de Trump entre os prováveis ​​eleitores em Michigan por 51% a 44%. Em Wisconsin, a pesquisa indica que Biden tem 57% ante 40% de Trump. Entre todos os eleitores registrados, a vantagem de Biden em Michigan é de cinco pontos, enquanto ele lidera com 17 pontos em Wisconsin.

As margens de Biden em ambos os Estados são impulsionadas pelo apoio esmagador entre mulheres. Ele lidera sobre Trump por 24 pontos porcentuais entre as mulheres em Michigan e por 30 pontos em Wisconsin. Biden está atrás de Trump entre os homens de Michigan por dois dígitos, e os dois estão empatados entre os homens em Wisconsin.

O resultado da pesquisa sugere que as preocupações com o coronavírus estão pesando sobre a candidatura de Trump, particularmente em Wisconsin, que viu a contagem de casos subir para níveis recordes nas últimas semanas. Quando se trata de lidar com a pandemia, segundo a pesquisa, Biden é mais confiável do que Trump por mais de 20 pontos porcentuais de difrença em ambos os Estados, e a grande maioria apoia as regras de seu Estado sobre uso de máscaras e restrições a negócios e reuniões públicas.

Na disputada corrida para o Senado de Michigan, o senador democrata Gary Peters tem uma pequena vantagem sobre o adversário republicano John James, por 52% a 46% entre os ​​eleitores que dizem que vão votar, e por 49% a 45% entre os eleitores já registrados para votar.

Junto com a Pensilvânia, Wisconsin e Michigan estão no trio de Estados considerados de vital importância para os candidatos em seus esforços para reunir os 270 votos no colégio eleitoral necessários para a vitória. Trump venceu todos os três em 2016, chocando os democratas que há muito desfrutavam de vitórias tranquilas lá, mas com menos de um ponto percentual cada e uma margem coletiva de menos de 78.000 votos. Biden manteve uma liderança estável nas pesquisas em todos os três estados desde o terceiro trimestre.

As descobertas de Wisconsin são significativamente mais otimistas para Biden do que algumas outras pesquisas, que geralmente o mostram à frente por um dígito, embora duas pesquisas de outubro tenham dado ao democrata uma vantagem de dois dígitos. Há um mês, uma pesquisa Post-ABC mostrou Biden com uma vantagem de seis pontos entre os prováveis ​​eleitores do Estado.

Embora a pesquisa de Wisconsin indique que Biden ganhou terreno no Estado, parte da mudança pode ser devido à variação nas pesquisas por amostragem aleatória. Um pouco mais de eleitores registrados no relatório da pesquisa atual votaram em Hillary Clinton do que em Trump em 2016, enquanto a pesquisa anterior mostrou que os eleitores essencialmente se dividiram. Se a pesquisa for ajustada para corresponder ao resultado da eleição de 2016, Biden mantém uma vantagem de 12 pontos.

Com a votação antecipada em andamento em ambos os Estados, o interesse pela eleição é extremamente alto. Quase 7 em cada 10 eleitores em Wisconsin e mais de 6 em cada 10 em Michigan dizem que estão acompanhando a campanha de perto. Em ambos os Estados, mais de 9 em cada 10 dizem que vão votar ou já votaram. As pesquisas mostram que quase 4 em cada 10 prováveis ​​eleitores em cada Estado dizem que já votaram.

A maioria em ambos os Estados agora afirma que pretende votar antes do dia da eleição. Em Wisconsin, isso marca uma mudança em relação ao mês anterior, quando a maioria dos prováveis ​​eleitores (51%) disse que planejava votar no dia da eleição. Isso caiu para 39%, com 60% dizendo que votarão cedo ou já o fizeram, incluindo 37% que disseram que já votaram.

As pesquisas sugerem que a participação no Dia da Eleição será crítica para Trump reduzir a distância de Biden. Trump lidera entre os prováveis ​​eleitores que planejam votar no dia da eleição, com 65% de apoio em Michigan e 70% em Wisconsin. Entre os eleitores que já votaram ou planejam fazê-lo antes do dia da eleição, mais de 7 em cada 10 em Michigan e Wisconsin apoiam Biden.

Os eleitores de Trump continuam a mostrar mais entusiasmo por seu candidato, com 7 em cada 10 apoiadores de Michigan e mais de 3 em cada 4 apoiadores de Wisconsin dizendo que estão muito entusiasmados com a votação para o presidente. Para Biden, 54% dos eleitores de Michigan e 56% dos eleitores de Wisconsin expressam um nível semelhante de entusiasmo sobre seu apoio ao democrata.

Wisconsin é um dos focos de coronavírus do país, com casos aumentando recentemente. A pesquisa mostra uma preocupação crescente entre os eleitores sobre o vírus, com 70% dizendo que estão muito ou um pouco preocupados que eles ou um membro da família possa pegar o vírus ou já o tenha contraído. Isso é um aumento de sete pontos no mês passado. A parcela de eleitores de Wisconsin que estão “muito preocupados” subiu de 23% no início de setembro para 29% na última pesquisa.

Biden se infiltra em base eleitoral de Trump

Biden também parece estar cortando significativamente parte da base de Trump em Wisconsin. Entre as mulheres brancas sem diploma universitário que ficaram do lado de Trump em 2016, Biden está liderando por dois dígitos. Ele está atrás por dois dígitos entre os homens brancos sem diploma universitário. Enquanto isso, Biden detém uma vantagem ainda maior do que Clinton desfrutou entre homens e mulheres brancos com diploma universitário.

Quase 4 em cada 10 mulheres brancas sem diploma universitário em Wisconsin dizem que estão “muito preocupadas” que elas ou um membro da família contraiam o coronavírus (38%), em comparação com 13% dos homens brancos sem diploma universitário.

Em Michigan, Trump está se saindo ligeiramente melhor em manter sua base republicana do que em Wisconsin, com 92% de apoio, apenas um pouco abaixo do apoio de Biden de 94% entre os democratas. Além disso, Trump tem 51% de apoio entre os prováveis ​​eleitores brancos, mas Biden tem o apoio de 81% dos eleitores não-brancos. Biden lidera com 89% a 6% entre os eleitores negros registrados, menos do que o apoio de 92% de Clinton em 2016, de acordo com pesquisas de saída da rede.

Trump tem uma liderança esmagadora entre os homens brancos sem diploma universitário em Michigan e divide os votos com Biden entre as mulheres brancas sem diploma e os homens brancos com diploma. Enquanto isso, Biden tem uma liderança esmagadora entre as mulheres brancas com diploma universitário.

Em outra mudança demográfica, a maioria dos eleitores mais velhos em ambos os Estados está apoiando Biden. Ele tem uma ampla vantagem de 61% a 37% em Wisconsin e uma vantagem menor de 55% a 43% em Michigan entre os eleitores com 65 anos ou mais. Quatro anos atrás, Trump venceu por pouco esses eleitores mais velhos em Michigan e se dividiu até mesmo com Clinton em Wisconsin.

Ambas as pesquisas do Washington Post-ABC News foram conduzidas de 20 a 25 de outubro entre amostras aleatórias de adultos, eleitores registrados e prováveis ​​eleitores em Michigan e Wisconsin. Em Michigan, 74% dos entrevistados foram ouvidos em telefones celulares e em Wisconsin, 71% foram ouvidos em telefones celulares, com o restante em telefones fixos.

A margem de erro entre a amostra de 902 eleitores registrados em Michigan e 906 eleitores registrados em Wisconsin é de mais ou menos 3,5 pontos percentuais. Entre a amostra de 789 prováveis ​​eleitores em Michigan e 809 prováveis ​​eleitores em Wisconsin, é quatro pontos.

Receio da pandemia

À medida que o medo do vírus aumenta em Wisconsin, as percepções sobre o desempenho de Trump como presidente diminuem. O índice geral de aprovação é agora 41% positivo e 58% negativo. A aprovação de seu tratamento da pandemia de coronavírus é de 39% positivos e 59% negativos, em comparação com 44% positivos e 54% negativos em setembro. A forte desaprovação aumentou de 47% para 54% desde setembro.

Os eleitores de Wisconsin confiam em Biden mais do que em Trump por 20 pontos para lidar com o surto, um aumento em relação à margem estreita de sete pontos que Biden manteve sobre a questão em setembro. Entre os independentes, a confiança em Biden aumentou 17 pontos, de 42% em setembro para 59% na última pesquisa.

Na economia, o índice de aprovação de Trump em Wisconsin está agora praticamente dividido, com 47% aprovando e 50% desaprovando. No mês passado, sua avaliação econômica foi positiva em sete pontos. Desde setembro, o presidente também perdeu sua estreita vantagem de cinco pontos sobre Biden sobre quem é mais capaz de lidar com a economia, com 52% dos eleitores de Wisconsin dizendo que confiam mais em Biden nesta questão, enquanto 44% dizem que confiam mais em Trump .

Em Michigan, a aprovação econômica de Trump está em território positivo, de 52% a 44%, o que contribui para seu déficit menor no Estado. A aprovação geral de seu trabalho é de 46% positiva e 52% negativa; seu tratamento com o coronavírus é pior, com 42% positivo e 55% negativo. Não há descobertas comparáveis ​​do Post-ABC em Michigan no mês passado.

Ambos os Estados são liderados por governadores democratas - Gretchen Whitmer em Michigan e Tony Evers em Wisconsin - e suas restrições destinadas a conter a disseminação do vírus se transformaram em batalhas partidárias.

Em ambos os Estados, quase 7 em cada 10 eleitores registrados apoiam as restrições atuais de seu Estado sobre negócios e reuniões públicas e requisitos de máscara, incluindo maiorias (56%) que apoiam fortemente essas regras. Mas existem divisões partidárias significativas. Em Wisconsin, mais de 9 em cada 10 democratas e cerca de 7 em cada 10 independentes apoiam as regras, enquanto 6 em cada 10 republicanos se opõem a elas. Em Michigan, as divisões são semelhantes, embora não exatamente 6 em 10 republicanos se oponham.

Whitmer e Trump discutiram sobre o vírus, com o presidente repetidamente desacreditando a governadora em primeiro mandato e, a certa altura, tuitando “Libere Michigan” em oposição às restrições que ela impôs. Recentemente, ela foi alvo de um suposto complô para sequestrá-la antes da eleição. Mais de uma dúzia de prisões foram feitas no caso.

Uma pluralidade (46%) dos eleitores registrados em Michigan diz que Trump é o culpado pelos confrontos entre os dois líderes, em comparação com 23% que dizem que Whitmer é a culpada, enquanto 27% dizem que os dois têm a mesma responsabilidade. Os eleitores de Wisconsin veem a controvérsia entre o presidente e Whitmer de forma semelhante, embora muitos não tenham opinião sobre o assunto.

Entre os candidatos presidenciais, Biden se sai melhor que Trump quando comparado em dois atributos. Em ambos os Estados, ele é visto como mais “honesto e confiável” do que Trump e como o candidato que entende melhor “os problemas de pessoas como você”. As margens de honestidade e empatia de Biden em Wisconsin são significativamente maiores do que em Michigan.

Em Wisconsin, Biden também é julgado como o líder mais forte por uma margem de nove pontos. Em Michigan, os dois são julgados uniformemente nessa medida.

Uma razão para a liderança de Biden em Wisconsin é que ele está fazendo um trabalho melhor em manter sua base lá do que Trump. Ele é apoiado por 98% dos democratas, enquanto Trump é apoiado por 88% dos republicanos, com os independentes com 59% a 35% a favor de Biden.

Quando os independentes que apoiam um partido ou outro são levados em consideração nas conclusões, Biden tem o apoio de 97% dos democratas e apoiantes democratas, enquanto Trump recebe 84% dos republicanos e republicanos.

Trump está conquistando 89% dos eleitores de Wisconsin que dizem tê-lo apoiado em 2016, em comparação com os 98% de Biden entre aqueles que dizem ter votado em Clinton. Além disso, Biden está ganhando prováveis ​​eleitores que dizem que não apoiaram Clinton ou Trump em 2016 ou não votaram naquele ano por cerca de 2 a 1 (59% a 28%).