Antes do início da cúpula, o presidente da Guatemala, Otto Perez, defendeu a legalização das drogas como forma de coibir o narcotráfico. Sua colega costa-riquenha, Laura Chinchilla, pediu que os EUA - maiores consumidores do mundo - assumam a responsabilidade pelo problema. Participa também do encontro o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega.