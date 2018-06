Biden pede por cooperação entre Japão e China

Biden afirmou em resposta escrita a questionamentos do jornal local Asahi Shimbun que está "profundamente preocupado" pela recente decisão de Pequim em estabelecer uma nova Zona de Identificação e Defesa Aérea sobre o Mar do Leste da China.

Essa nova área sobrepõe parte da zona de defesa aérea do Japão e envolve um grupo de ilhas que são contestadas pelos dois países, o que levou Japão e EUA a emitirem fortes protestos contra a decisão chinesa.

Biden deve se encontrar com os líderes japoneses, incluindo o primeiro-ministro Shinzo Abe, ainda nesta terça-feira, antes de viajar para a China e para a Coreia do Sul.Autoridades norte-americanas e japonesas estão preocupadas com a possibilidade de conflitos não intencionais e colisões entre aviões na área em disputa.

"Acredito que esse último incidente reforça a necessidade para um acordo entre China e Japão para estabelecer um gerenciamento de crise e medidas para melhorar a confiança para reduzir as tensões", escreveu Biden. O vice-presidente dos EUA acrescentou na declaração ao jornal japonês que irá discutir o assunto com os líderes dos dois países durante a viagem à Ásia. Fonte: Dow Jones Newswires.