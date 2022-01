Biden promete a Zelenski apoio à Ucrânia e resposta decisiva em caso de ataque russo

WASHINGTON - O presidente dos EUA, Joe Biden, reiterou seu apoio à Ucrânia e prometeu resposta decisiva no iminente confronto com a Rússia durante um telefonema nesta quinta-feira, 27, com seu homólogo ucraniano, Volodmir Zelenski, informou a Casa Branca.

Biden vem liderando tentativas de construir uma frente ocidental contra a pressão militar da Rússia sobre a Ucrânia. Mais de 100 mil soldados russos estão concentrados nas fronteiras ucranianas.

Leia Também Por que líderes da Ucrânia demonstram calma diante da ameaça da Rússia?

Na ligação com Zelenski, Biden "reafirmou a prontidão dos Estados Unidos, juntamente com seus aliados e parceiros, para responder decisivamente se a Rússia invadir mais a Ucrânia", disse um comunicado da Casa Branca.

Biden "sublinhou o compromisso dos Estados Unidos com a soberania e integridade territorial da Ucrânia", continuou o texto.

Durante a conversa, Biden disse que Washington está "explorando apoio macroeconômico adicional para ajudar a economia da Ucrânia em meio às pressões resultantes do aumento militar da Rússia", segundo o documento, que não forneceu mais detalhes.

Diante das críticas da Ucrânia sobre a decisão de pedir aos cidadãos dos EUA que deixem a Ucrânia, Biden disse a Zelenski que a embaixada "continua aberta e totalmente operacional".

Enquanto isso, expressando seu apoio às negociações desta semana, nas quais Kiev e Moscou reafirmaram seu compromisso com um tenso cessar-fogo no disputado leste do país, Biden prometeu que os acordos diplomáticos não seriam cortados pelas costas da Ucrânia, afirmando "Nada sobre a Ucrânia sem a Ucrânia."

Em um tweet, Zelenski escreveu que ele e seu colega americano tiveram "uma longa conversa telefônica" e que "discutiram os recentes esforços diplomáticos em desescalada e concordaram em ações conjuntas no futuro".

O presidente ucraniano disse que agradeceu a Biden pelos carregamentos de armas dos EUA e que "possibilidades de apoio financeiro à Ucrânia também foram discutidas". /AFP