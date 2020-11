Biden quer reatar relações com Cuba e retomar políticas de Obama

MIAMI - Agitados por alertas de uma ameaça socialista, os cubano-americanos apoiaram o presidente Donald Trump em grande número na Flórida. Agora, esses eleitores apresentam um novo desafio para o presidente eleito Joe Biden: como voltar a abraçar a histórica abertura da era Obama com Cuba sem entregar de vez a Flórida aos republicanos em 2024.

A política externa dos EUA para Cuba e, em menor grau, para a Venezuela, é muito impulsionada pela política interna. Exilados e americanos de ascendência cubana e venezuelana que nutrem profunda antipatia pelos governos desses Estados policiais de esquerda ajudaram Trump a vencer o Estado decisivo nas eleições americanas. Os ganhos de Trump entre a comunidade cubana do sul da Flórida, dizem os especialistas, representaram até um terço dos 372 mil votos que custaram a Biden o Estado.

Mas Biden aposta que o foco na restauração de voos e privilégios de remessa de dinheiro retirados por Trump permitirá que seu governo engaje Havana em negociações sem enfurecer um eleitorado decisivo. Em última análise, o fracasso das campanhas de "pressão máxima" de Trump contra os autoritários de esquerda em Havana e Caracas para provocar uma mudança significativa poderia ajudar Biden a balançar o pêndulo do Estado de volta aos democratas.

Na Venezuela, Biden não sinalizou nenhuma mudança nas sanções ou acusações contra altos funcionários, mas disse que planeja se concentrar mais na situação humanitária de um povo que sofre sob uma severa autocracia. Pelo menos no curto prazo, é improvável que o presidente Nicolás Maduro desfrute de uma grande ruptura em seu isolamento internacional.

Mas o presidente eleito sinalizou mais movimento em Cuba, voltando-se para o degelo histórico promovido pelo ex-presidente Barack Obama, que inspirou esperanças de uma abertura vigorosa na ilha e um novo futuro econômico para os cubanos em dificuldades. Durante o governo Obama, o primeiro presidente a visitar a ilha em 88 anos, uma nova safra de donos de restaurantes, empresários de TI, artistas e designers de moda aproveitou uma explosão de curta duração de visitantes americanos.

“Acho que Biden tentará mudar a narrativa, para que a política dos EUA volte a ser sobre voos e transferências de dinheiro para cubanos de Miami a suas famílias, para capacitar artistas, empresários e músicos cubanos”, disse Collin Laverty, que opera visitas educacionais para americanos . “Há uma esperança de que voltemos a isso rapidamente.”

Durante os quase dois anos anteriores ao fechamento efetivo de Trump, a atuação diplomática de Obama em Cuba não conseguiu atingir muitos de seus objetivos, incluindo a libertação de presos políticos e o aumento da abertura de empresas privadas. No entanto, Biden disse que seu objetivo é mudar rapidamente o que ele chamou de “as políticas fracassadas de Trump que infligiram danos aos cubanos e suas famílias” e permitir que os americanos viajem para lá como “os melhores embaixadores da liberdade” na ilha.

Dias mais abertos virão?

A chance de um retorno a mais dias abertos já está reacendendo as esperanças na ilha, onde as filas de alimentos e a escassez de produtos se agravaram nos últimos anos e onde os temores aumentaram em relação a um movimento recente do governo Trump para aumentar as restrições às remessas de dinheiro para os moradores da ilha por parte de seus parentes baseados nos Estados Unidos.

“Estamos muito felizes e esperançosos de que as coisas possam mudar”, disse Nidialys Acosta, empresária de Havana que aluga carros clássicos. Ela viu uma queda de 50% nos negócios sob as restrições da era Trump para os visitantes americanos, mesmo antes de a pandemia do coronavírus paralisar o turismo. “No dia que Biden foi declarado o vencedor, colocamos um pouco de música e preparamos um pouco de bebida”, disse ela. “Estávamos todos comemorando.”

Mesmo assim, ativistas pró-democracia na ilha alertam que um rápido reengajamento, sem restrições às reformas de direitos humanos, serviria apenas para recompensar a repressão contínua no estado policial comunista.

Eles apontam para a prisão neste mês de Denis Solís, um rapper de Havana e crítico do governo condenado a oito meses de prisão por insultar um policial. Companheiros membros do Movimento San Isidro, um grupo de artistas, poetas, ativistas dos direitos gays, acadêmicos e jornalistas, foram detidos temporariamente por protestarem contra sua prisão.

Pelo menos cinco estão em greve de fome para garantir sua liberdade, a desobediência civil mais séria na ilha desde que os ativistas desafiaram a proibição do governo no ano passado ao participar de uma parada do orgulho gay.

“Há pessoas dispostas a morrer por isso”, disse o produtor musical Michel Matos, um dos coordenadores do movimento. “Se este novo governo seguir as antigas políticas de Obama, dando sem pedir nada em troca, será muito decepcionante.”

Alguns empresários cubanos, frustrados com o ritmo das mudanças em um país ainda muito mais fechado economicamente do que seus pares comunistas como o Vietnã, dizem que Biden deve aproveitar a influência dos EUA para ajudar a formalizar os direitos dos donos de negócios. Autoridades cubanas estão considerando a ideia em um projeto de lei a ser apresentado no próximo ano.

“Sob Trump, nos vimos obrigados a adotar uma lei para pequenas e médias empresas porque as coisas estavam muito ruins”, disse Oscar Casanella, 45, que dirige um serviço de táxi de carros clássicos em Havana. “Infelizmente, é apenas quando você vê a pressão externa que você vê a mudança interna.”

Obama expandiu as categorias de cidadãos americanos autorizados a visitar Cuba, permitindo a viagem de dezenas de milhares de americanos a Havana. Isso foi interrompido por Trump, que reinstaurou barreiras em voos e navios de cruzeiro.

A política de Trump para Cuba, guiada por cubano-americanos de Miami, incluindo o senador republicano Marco Rubio (Flórida) e o ex-diretor sênior do Conselho de Segurança Nacional, Mauricio Claver-Carone, também limitou o número de cubanos autorizados a visitar os Estados Unidos.

Em 2017, Trump culpou Cuba por uma série de casos em que diplomatas dos EUA e suas famílias em Havana sofreram traumatismo cerebral, normalmente depois de ouvir ruídos altos e misteriosos - um suposto uso de armas sônicas. Ele reduziu o pessoal da embaixada a uma equipe mínima. O primeiro impacto foi que os cubanos que queriam vistos dos EUA agora tiveram de viajar primeiro para outros países. Trump também expulsou 15 diplomatas cubanos de Washington.

Os assessores de Biden, falando ao The Washington Post sob condição de anonimato para discutir as políticas planejadas, disseram que a segurança dos diplomatas seria uma das principais preocupações do pessoal da embaixada em Havana. Integrantes da equipe de transição de Biden no Departamento de Estado incluem Roberta Jacobson, que participou como secretária adjunta nas negociações com Havana que levaram os países a restabelecer relações diplomáticas em 2015.

Ainda assim, assessores de Biden disseram que as medidas que afetam diretamente o governo cubano, incluindo o levantamento de quaisquer sanções, dependerão do comportamento do governo. O objetivo, eles disseram, é iniciar uma conversa, e não simplesmente retornar totalmente à política de Obama. Reabrir um diálogo diplomático, disse um conselheiro, “não é uma recompensa, mas uma oportunidade”.

Potenciais bloqueios do projeto passam pelo condado de Miami-Dade, onde os cubano-americanos representam quase um terço do eleitorado. Os cubano-americanos há muito se inclinam para o Partido Republicano, uma tendência que se acelerou fortemente desde 2010: mais de 3 em cada 4 imigrantes cubanos naturalizados na última década se registraram como republicanos.

Para ganhar a Flórida, os democratas precisam conquistar margens enormes em Miami-Dade para compensar o terreno republicano nas partes norte e oeste do Estado. O fracasso de Biden em fazê-lo - ele venceu o condado por apenas 7,3 pontos porcentuais, depois que Hillary Clinton venceu por quase 30 pontos em 2016 - foi alimentado em grande parte por uma votação hispânica que tendeu fortemente para Trump. Um conjunto de distritos dominados por cubanos deu 69% dos votos para Trump, um aumento substancial em comparação com os resultados do Partido Republicano nas últimas três eleições presidenciais.

Boicotes

Alexander Otaola, um influenciador da mídia social em Miami, organizou boicotes contra artistas que considera próximos demais do governo cubano. Ele criticou Trump em 2016, mas se tornou um defensor ferrenho dele, argumentando que os democratas se deslocaram muito para a esquerda.

“As pessoas estão dizendo que devemos ter vergonha de votar em Trump”, disse ele em seu programa no YouTube”. “Precisamos estar orgulhosos e estamos orgulhosos, e continuaremos orgulhosos de votar como fizemos, e ganhar a Flórida para o presidente Donald Trump.”

No entanto, a abordagem do próximo governo Biden pode não ser um golpe para as esperanças dos democratas na Flórida, como sugerem os resultados das eleições. Dois terços da comunidade cubano-americana do Estado pesquisada pela Florida International University no final do verão deram notas altas à política de Trump para Cuba. Mas a pesquisa sugere oposição a muitas das políticas adotadas por ele.

A maioria discordou da retirada dos funcionários da Embaixada dos Estados Unidos em Havana. A maioria apóia as vendas de alimentos e medicamentos para Cuba, reabrindo rotas aéreas para destinos em toda a ilha e suspendendo as sanções comerciais que impedem as empresas dos EUA de fazer negócios com Cuba enquanto a ilha lida com o coronavírus.

A oposição continua sendo permitir o retorno dos passageiros dos cruzeiros ou abrir completamente a ilha ao turismo americano. Essa é uma medida que Obama não adotou sob o embargo, que apenas o Congresso pode suspender.

Mas os dados sugerem que os ganhos republicanos entre os cubano-americanos, que custaram a duas congressistas democratas suas cadeiras na eleição deste ano, tiveram muito mais a ver com as mensagens constantes em estações de rádio de língua espanhola e mídia social retratando os democratas como socialistas tolerantes com o comunismo cubano e Maduro.

“Os cubanos querem visitar suas famílias, querem enviar-lhes remessas”, disse Guillermo Grenier, principal pesquisador do Cuba Poll da Universidade da Flórida. “Os democratas precisam criar uma nova história para os cubano-americanos, que não seja sobre a Guerra Fria, mas que use a ideia de que a família pode ser o agente de mudança”.

Há pouca expectativa de que o diálogo dos EUA com Cuba reduza o apoio cubano a Maduro. Os agentes de inteligência de Cuba fornecem segurança ao governo venezuelano em troca de petróleo barato. Sob Biden, os Estados Unidos continuarão a buscar a saída de Maduro e o estabelecimento de um governo democrático, amigo dos EUA, livre da influência de Cuba, Rússia ou China.