Biden rapidamente começa a varrer as barreiras de imigração de Trump

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou várias ordens executivas nesta quarta-feira, 20, para reverter políticas de imigração de linha dura postas em prática pelo ex-presidente Donald Trump, embora especialistas em migração avisem que levará meses ou mais para desfazer muitas das restrições impostas nos últimos quatro anos.

Afastando-se drasticamente de seu antecessor republicano, Biden, um democrata, poucas horas depois de tomar posse, também enviou ao Congresso um projeto de lei de imigração que propõe abrir um caminho para milhões de imigrantes que vivem ilegalmente nos Estados Unidos obterem cidadania.

As ações executivas, assinadas em uma cerimônia na Casa Branca, incluíram o levantamento imediato da proibição de viagens em 13 países de maioria muçulmana e africana e a interrupção da construção do muro da fronteira EUA-México. Biden também reverteu uma ordem de Trump que previne que migrantes ilegais sejam contados para distritos eleitorais.

Biden também assinou um memorando instruindo o Departamento de Segurança Interna (DHS) e o procurador-geral dos EUA a preservar o programa de Ação Adiada para Chegadas à Infância (DACA), que protege migrantes que vieram para o país como crianças contra a deportação, e reverteu a ordem executiva de Trump pedindo uma fiscalização mais rigorosa da imigração fora das fronteiras internacionais do país. O DHS de Biden também emitiu um memorando pedindo uma moratória de 100 dias para algumas deportações.

O DHS também disse que encerraria todas as inscrições em um polêmico programa de Trump - conhecido como Protocolos de Proteção de Migrantes - que forçou mais de 65 mil requerentes de asilo a voltar ao México para aguardar as audiências nos tribunais dos EUA. A liberação não esclareceu o que acontecerá com os migrantes atualmente no programa, muitos dos quais estão presos por meses em acampamentos de tendas miseráveis ​​perto da fronteira sudoeste.

As ações mostram que Biden está começando sua presidência com um foco nítido na imigração, assim como Trump manteve a questão no centro de sua agenda política até os últimos dias de seu governo - embora eles abordem a questão de perspectivas radicalmente diferentes. Em uma de suas raras aparições públicas pós-eleitorais, Trump no início deste mês visitou uma seção do muro da fronteira EUA-México, que ele ordenou que fosse construída transferindo fundos em parte do orçamento militar.

A decisão de Biden de reverter imediatamente a proibição de viagens de Trump ganhou elogios de grupos empresariais e defensores dos imigrantes. Myron Brilliant, chefe de assuntos internacionais da Câmara de Comércio dos EUA, disse que a proibição "não estava alinhada aos valores americanos" e sua reversão ajudaria a "restaurar nossa credibilidade no cenário global".

Mais ações a caminho

Desde o início da pandemia de covid-19, as viagens aos Estados Unidos foram restringidas e o DHS disse em seu anúncio na quarta-feira que as atuais restrições não essenciais para viagens permanecerão em vigor.

Biden ainda não estabeleceu planos claros para uma ordem de março de 2020 emitida pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA, que permite que as autoridades expulsem quase todos os que cruzam a fronteira. Desde que o pedido foi feito, cerca de 380 mil pessoas foram rapidamente enviadas para seus países de origem ou empurradas de volta para o México, de acordo com dados da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

O assessor de segurança nacional Jake Sullivan disse em uma ligação com repórteres na terça-feira que seria "imprudente" que migrantes viessem para a fronteira agora por causa da capacidade limitada de processar pedidos de asilo.

“A situação na fronteira é uma que pretendemos mudar, mas vai levar muito tempo”, disse.

Na América Central, nas últimas semanas, caravanas de migrantes estiveram em movimento, algumas com o objetivo de chegar à fronteira sudoeste após a posse de Biden.

O presidente planeja movimentos adicionais de imigração em breve. Em 29 de janeiro, ele emitirá ações executivas para restaurar as proteções de asilo dos EUA, fortalecer o processamento de refugiados e criar uma força-tarefa para reunir famílias ainda separadas pelas políticas de fronteira de Trump, de acordo com um memorando compartilhado com legisladores e obtido pela Reuters.

A administração Biden também analisará as barreiras à imigração legal postas em prática por Trump nos últimos quatro anos, incluindo uma regulamentação que tornou mais difícil para os imigrantes mais pobres obter residência permanente, disse o memorando.

Cidadania

Suspender a proibição de viagens e implementar ordens executivas pode ser uma tarefa mais fácil do que fazer o Congresso aprovar o ambicioso projeto de lei de imigração de Biden. Ele traça um roteiro de oito anos para muitos dos cerca de 11 milhões de imigrantes que vivem no país ilegalmente obterem a cidadania, de acordo com um informativo distribuído a repórteres por novos funcionários da Casa Branca na terça-feira.

Os imigrantes elegíveis que estivessem no país em 1º de janeiro e atendessem a certos requisitos receberiam um status temporário por cinco anos antes de receberem os green cards. Eles poderiam solicitar a cidadania depois de mais três anos, disseram as autoridades.

O tempo de espera para a legalização seria mais curto para destinatários do DACA e imigrantes que vivem nos Estados Unidos com Status de Proteção Temporária (TPS), ambos os programas que Trump tentou encerrar. Também seria acelerado para alguns trabalhadores rurais.

Enquanto os democratas efetivamente detêm a maioria na Câmara dos Representantes dos EUA, o Senado será dividido em 50-50, com a vice-presidente Kamala Harris detendo o voto de desempate. A falta de apoio bipartidário atropelou os esforços anteriores para reformar o sistema de imigração.

Na terça-feira, o senador republicano Marco Rubio chamou o projeto de "não-inicial" que incluía "uma anistia geral para pessoas que estão aqui ilegalmente".

Os defensores reconhecem reservadamente que o projeto de lei provavelmente servirá mais como uma declaração de metas para preparar o cenário para uma série de projetos de lei menores e de emissão única que podem atrair mais apoio bipartidário./Reuters