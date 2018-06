Biden rouba a cena em posse de senadores

Depois de prometer defender a Constituição contra inimigos externos e domésticos e pedir a ajuda de Deus com a mão esquerda na Bíblia, os parlamentares chamavam o restante da família para a foto oficial com o vice-presidente.

Biden cumprimentava a todos, fazia brincadeiras, dizia quem ficaria a seu lado na foto e posava para selfies. O republicano Cory Gardner chegou com 17 pessoas, incluindo irmãos, filhos e sobrinhos. Depois da foto, pediu que o vice-presidente falasse no celular com sua avó, que não pode comparecer à cerimônia. Foi logo atendido.

"Olá mamãe, como vai? Eu sou Joe Biden", disse o vice-presidente à mãe do senador David Perdue. Todas as matriarcas acabavam sendo chamadas de "mamãe" por Biden, cujas piadas se tornaram usuais.

"Gosto mais de crianças do que de gente", afirmou aos pequenos que acompanhavam um dos parlamentares. "Como dizem no sul de Delaware: 'Cara, você casou bem!'", afirmou ao marido da senadora Susan Collins, que segurou a Bíblia para ela realizar o juramento. Para a filha do senador Pat Roberts, as palavras foram: "Graças a Deus, você se parece com sua mãe".

O vice-presidente dos EUA é o presidente do Senado e tem o voto de minerva no caso de empates nas votações. Na Câmara, o juramento dos 435 deputados foi realizado pelo presidente da Casa, John Boehner. / C.T.