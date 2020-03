Biden vence primárias no Missouri e Mississippi, segundo projeções

DETROIT - Joe Biden deve sair vitorioso das primárias democratas nos Estados de Missouri e Mississippi nesta terça-feira, 10, em um bom início contra o rival Bernie Sanders no dia em que seis estados escolhem quem deverá enfrentar Donald Trump nas eleições presidenciais de novembro.

Biden, ex-vice-presidente de Barack Obama e favorito nos dois estados, foi o candidato mais votado em Mississippi e no Missouri, de acordo com a pesquisa Edison Research e projeções de veículos locais.

Biden, de 77 anos, tenta dar um grande passo em direção à nomeação para enfrentar Trump nas eleições, depois de se tornar o candidato favorito com uma série de vitórias esmagadoras sobre Sanders na Superterça.

Com Michigan, o maior prêmio do dia, Sanders, socialista democrata e senador dos EUA em Vermont, esperava que uma vitória mantivesse vivas as diminutas esperanças de concorrer à Casa Branca. Em 2016, o senador venceu Hillary Clinton no Estado em uma virada impressionante, algo que Biden espera evitar desta vez.

Um total de 352 dos quase 4 mil delegados da convenção democrata de julho estão em disputa nos seis estados que votaram nesta terça-feira; 125 só em Michigan.

Um avanço de Biden em Michigan, juntamente com suas grandes vitórias no Missouri e Mississippi, pode ser demais para Sanders superar. Até o final de março, cerca de dois terços dos delegados serão alocados.

Com 8% dos distritos contados em Michigan, Biden estava à frente com 52% contra 44% para Sanders.

Biden foi impulsionado para as primeiras vitórias na terça-feira pelo forte apoio de uma ampla coalizão de grupos, incluindo mulheres, afro-americanos, pessoas com 45 anos ou mais e quase todos liberais, de acordo com pesquisas de opinião realizadas pela Edison Research.

Como nos Estados anteriores, o apoio a Biden foi especialmente forte entre os eleitores negros. No Mississippi, onde dois terços do eleitorado era afro-americano, Biden ganhou mais de oito em cada dez eleitores negros.

Washington e Idaho também votaram nesta terça-feira. Não houve projeção imediata para Dakota do Norte, e as urnas fecham mais tarde nos outros três estados. /Reuters