Biden viaja à Europa para enviar sinal a Putin

Biden já está voando em direção a Varsóvia, onde se encontrará hoje com o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, e com o presidente da Polônia, Bronislaw Komorowski. Separadamente, ele também se encontrará com o presidente da Estônia, Toomas Hendrik Ilves.

Na Lituânia, Biden planeja se reunir com a presidente Dalia Grybauskaite e com o presidente da Letônia, Andris Berzins.

Os encontros com os aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) são parte de um esforço mais amplo dos EUA para persuadir Putin a recuar em sua posição na Ucrânia.

Enquanto Biden estava se preparando para viajar à Europa, Putin reconheceu a independência da Crimeia e os EUA impuseram sanções contra oficiais da Rússia. Fonte: Associated Press.