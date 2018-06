Biden viaja à Ucrânia após nova onda de violência O vice-presidente dos EUA, Joe Biden, viajou para a Ucrânia para se reunir com líderes do turbulento país. A visita ocorre um dia depois da violência emergir no leste da Ucrânia, apesar do acordo fechado na última semana destinado a aliviar as tensões. Um tiroteio em um posto de checagem executado por insurgentes favoráveis à Rússia deixou pelo menos três pessoas mortas. As autoridades russas e ucranianas trocaram acusações sobre a culpa pelo ataque.