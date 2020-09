Biden viaja para a Flórida em busca do eleitorado latino

Shane Goldmacher, The New York Times, O Estado de S.Paulo

O candidato democrata à presidência dos Estados Unidos, Joe Biden, viaja pela primeira vez à Flórida nesta terça-feira, 15, com a intenção de ampliar sua popularidade entre os eleitores latinos, essenciais para a vitória no Estado. A Flórida é um dos maiores colégios eleitorais do país, com 29 delegados.

Biden não escondeu o propósito de sua viagem. "Vou falar sobre como vou trabalhar como o diabo para garantir que virei todos os votos latinos e hispânicos", disse Biden a repórteres após um discurso em Delaware na segunda-feira.

Sua visita ocorre dias depois que sua companheiro de chapa, a senadora Kamala Harris, visitou Miami, fazendo uma parada em uma restaurante de arepas - comida típica de países da América do Sul, como Colômbia e Venezuela - e alguns democratas alertaram sobre a força do presidente Donald Trump entre alguns eleitores hispânicos.

Os esforços de Biden no Estado estão recebendo um grande impulso financeiro, depois que o bilionário Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York, anunciou planos de gastar US$ 100 milhões na Flórida nos últimos 50 dias para impulsionar o candidato democrata.

Biden já vem anunciando pesadamente no Estado, gastando US$ 6,2 milhões na televisão na última semana, de acordo com dados do Advertising Analytics.

De sua parte, Trump tem procurado agressivamente retratar a eleição de Biden como um passo em direção ao socialismo.

Essa mensagem pode ressoar na grande população cubano-americana da Flórida, que é mais conservadora do que outros grupos hispânicos. Mas a população latina da Flórida está crescendo e é diversificada, incluindo números substanciais de vários países da América Central e do Sul.

Questionado sobre seu apoio entre os eleitores latinos na segunda-feira, Biden comparou seus números favoravelmente aos do presidente. "Muito mais alto que o dele", disse o candidato. E completou: "Mas eles precisam ir mais alto."