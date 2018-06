Biden visita 1ª favela pacificada no Rio

O vice-presidente dos EUA, Joseph Biden, visitou ontem a favela Santa Marta, em Botafogo, a primeira comunidade do Rio a receber uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP). Biden passou 45 minutos na região (sem subir até o alto do morro) e afirmou que o governo de Barack Obama também trabalha para melhorar a situação de comunidades carentes.

O vice-presidente conversou com policiais em um destacamento da UPP na entrada da comunidade, circulou por algumas vielas e visitou a associação de moradores. Biden surpreendeu a população ao entrar em uma mercearia e comprar um pacote de biscoitos.

"Não há país no mundo, incluindo os Estados Unidos, que não tenha algumas partes que precisam de assistência adicional. Algumas partes do meu país estão deterioradas, nas cidades do interior. Estamos trabalhando muito duro para descobrir como lidar com isso", afirmou, depois de ouvir uma explicação detalhada do processo de pacificação, em 2008, e dos programas de saneamento, urbanização e ampliação de serviços à população.

Ele foi recebido pela major Pricilla Azevedo, ex-comandante da UPP que, em 2012, recebeu o prêmio Mulher Coragem das mãos da primeira-dama dos EUA, Michelle Obama.

"Eu disse à major que (...) quando a polícia passa a conhecer os moradores, tudo muda. Antes, a polícia era vista como inimiga. Seja aqui, na Índia ou nos EUA, percebemos que a polícia ser vista como amiga torna as coisas mais difíceis para o crime", disse Biden.

Bondinhos a postos. Ele visitou a favela em um dia difícil para os moradores, que ficaram sem os bondinhos do plano inclinado, parado em razão de uma greve dos condutores que reivindicam pagamento de horas extras. Dois bondinhos estavam de prontidão para o caso de Biden querer conhecer o cume do morro, onde fica a sede da UPP, mas o vice-presidente ficou apenas na parte baixa da comunidade.

Biden posou para fotos e atraiu a atenção dos moradores, mas causou menos frisson que astros como Michael Jackson e Madonna em visita à mesma favela. "Ele é muito simpático, comprou até um biscoito wafer aí na frente. Fiz uma foto com ele e vou botar no Facebook", contou Cleo Regina Misquita, secretária da associação de moradores.