Biden visita Colômbia República Dominicana em junho

Biden vai fazer a parada nestes países durante a sua viagem para a Copa do Mundo no Brasil. Ele vai assistir o jogo dos EUA contra Gana no dia 16 de junho em Natal e depois irá ter uma reunião com a presidente Dilma Rousseff.

A Casa Branca informou que, na Colômbia, Biden irá se reunir com o presidente Juan Manuel Santos onde as questões de segurança e economia estarão na agenda. Na República Dominicana, ele se encontrará com o presidente Danilo Medina.

Biden emergiu como um emissário frequente do governo de Barack Obama para a América Latina, tendo visitado a região várias vezes nos últimos anos. Fonte: Associated Press.