Biden visitará Brasil e Colômbia nas próximas semanas

Biden lembrou que, além da visita dele ao continente sul-americano, líderes desses países irão aos EUA em breve. Os presidentes do Peru, Ollanta Humala, e do Chile, Sebastián Piñera, visitarão a Casa Branca em junho.

"Por isso (pelo momento) que o presidente (Obama) viajou ao México e à Costa Rica e é por isso que eu viajarei ao Brasil e à Colômbia nas próximas semanas. Também por isso receberemos os chefes de Estado do Peru e do Chile em junho e outros visitantes latino-americanos no outono (do Hemisfério Norte)", disse Biden. As informações Associated Press.