Biden xinga repórter da Fox News durante entrevista coletiva

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, insultou nesta segunda-feira, 24, um repórter da rede de TV Fox News no final de uma sessão de fotos na Casa Branca, possivelmente sem saber que o microfone estava ligado.

Quando os repórteres deixavam a sala, um jornalista da Fox News, canal favorito dos conservadores e um dos preferidos do ex-presidente republicano Donald Trump, perguntou se ele achava que a inflação seria um passivo político.

"É um grande trunfo. Mais inflação", ironizou Biden. "Que filho da p... estúpido", murmurou em seguida o presidente, que enfrenta uma forte queda de popularidade, segundo pesquisas, no começo de um ano de eleições de meio de mandato, em que os democratas podem perder a maioria no Congresso.

Here's the hot mic moment that everyone is tweeting about. pic.twitter.com/0tSs8fesy9 — Jeremy Art (@cspanJeremy) January 24, 2022

O índice de aprovação de Biden caiu para o nível mais baixo de sua presidência na semana passada, de acordo com a última pesquisa de opinião Reuters/Ipsos. A sondagem nacional, feita entre 19 e 20 de janeiro, apontou que 43% dos americanos aprovam o desempenho de Biden no cargo, enquanto 52% desaprovam. A pesquisa da semana anterior havia colocado Biden em um índice de aprovação de 45% e reprovação de 50%.

O tom desta segunda-feira contrasta com a habitual afabilidade do presidente, que prometeu reconciliar os Estados Unidos e que costuma evitar a linguagem excessiva de Donald Trump.

Joe Biden foi imediatamente bombardeado com críticas de republicanos. "Tão presidencial", tuitou com sarcasmo o congressista conservador Josh Hawley, enquanto alguns de seus colegas repetiam ironicamente antigos pedidos de moderação feitos por Biden.

Conhecido pelo tom incisivo de suas perguntas, o jornalista Peter Doocy levou o xingamento com humor. "Ninguém verificou ainda a veracidade de suas palavras", disse no canal em que trabalha, minutos depois do ocorrido.

Na semana passada, depois de uma longa entrevista coletiva na qual prometeu se aproximar dos americanos, Biden já havia mostrado irritação. "Que pergunta estúpida", murmurou, após ser interrogado por outro jornalista da Fox News. / AFP e REUTERS