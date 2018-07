Bielorrússia realiza eleições boicotadas por oposição A Bielorrússia realizou neste domingo eleições parlamentares sem os principais partidos de oposição, que boicotaram o pleito para protestar contra prisões políticas e fraude eleitoral. A eleição deve preencher 110 lugares no parlamento, controlado pelo presidente Alexander Lukashenko, que governa o país desde 1994. Observadores ocidentais qualificaram todas as eleições recentes no país como antidemocráticas.