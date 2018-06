Big Ben tem surto e sai do horário

LONDRES - O relógio mais famoso do mundo parece ter sofrido um ataque de nervos: as badaladas do Big Ben de Londres se aceleraram de modo misterioso nas últimas duas semanas, admitiram os responsáveis nesta terça-feira.



O relógio do Parlamento britânico esteve nesse período mostrando as horas seis segundos antes do que deveria, interrompendo desse modo as transmissões de horário feitas pela rádio da BBC.

Os três relojoeiros arrumaram o problema, mas continuam sem explicar o que levou ao adiantamento.

"Não sabemos por que isso aconteceu. Estamos falando de um relógio de 156 anos, de vez em quando ele tem um surto. É um pouco temperamental", disse o relojoeiro Ian Westworth à rádio BBC.



"Imagine ter o seu carro ligado durante 24 horas por dia, 365 dias ao ano, nos últimos 156 anos", disse. Os relojoeiros ajustaram o mecanismo colocando velhas e pesadas moedas de um centavo de libra no pêndulo, ou retirando-as.



"Não se pode simplesmente ir atrasando os ponteiros. Temos de fazer uma mudança muito gradual, adicionando moedas", disse Westworth.



As primeiras tentativas para resolver o problema fizeram com que o relógio se atrasasse, então os relojoeiros tiveram de ir ao Big Ben todos os dias, em vez de três vezes por semana, até conseguir normalizar o horário. / AFP