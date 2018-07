Big Ben vai se chamar Elizabeth Tower A torre do relógio Big Ben, um dos principais cartões-postais da Grã-Bretanha, será renomeada como "Elizabeth Tower" para marcar o 60.º aniversário do reinado da rainha Elizabeth II. O anúncio foi feito após quatro dias de comemorações no início do mês para marcar o 86.° aniversário da rainha e o jubileu de diamante.