Bilheteria de Harry Potter bate recorde nos EUA

O oitavo filme da saga Harry Potter está sendo exibido em 4.300 salas nos EUA e foi o primeiro da série a ser lançado com a tecnologia 3D. Juntos, os longas, baseados nos livros da autora britânica J.K. Rowling, arrecadaram US$ 6,4 bilhões em bilheteria no mundo.

A Warner ainda não divulgou quanto "Harry Potter e as Relíquias da Morte - Parte 2" arrecadou em todo o planeta durante o fim de semana. Apenas na sexta-feira, US$ 157 milhões em bilhetes tinham sido vendidos e a expectativa é que o longa se torne o primeiro da série a gerar US$ 1 bilhão nas salas de cinema.

"Será de longe o Harry Potter mais rentável", disse Dan Fellman, chefe de distribuição doméstica da Warner Bros. "Definitivamente, chegaremos a US$ 1 bilhão." O primeiro filme - "Harry Potter e a Pedra Filosofal" -, lançado há dez anos, arrecadou no total US$ 974,8 milhões. As informações são da Associated Press.