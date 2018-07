Bilionário australiano anuncia construção de 'novo Titanic'

CANBERRA, AUSTRÁLIA - Um bilionário australiano anunciou nesta segunda-feira, 30, planos de construir uma versão realmente "inafundável" do Titanic, o transatlântico que naufragou há 100 anos depois de colidir com um iceberg no Atlântico norte.

A intenção de Clive Palmer é que o Titanic II, como está sendo chamado o novo navio, faça a mesma rota do navio original - partindo da Inglaterra em direção aos Estados Unidos - no final de 2016.

"Será desenhado para que não afunde", disse Palmer, um magnata do setor de mineração e turismo. "Ele será desenhado como um navio moderno, com toda a tecnologia que garantirá que não ocorra (um naufrágio)".

Palmer disse ainda que a nova empresa marítima dele, Blue Star Line Pty Ltd, tem um acordo com a estatal chinesa CSC Jinling Shipyard para a construção do Titanic II. O navio original, que afundou no dia 15 de abril de 1912, era operado pela White Star Line.

No acidente, morreram 1.517 pessoas, entre tripulação e passageiros. A fase de desenho do novo Titanic já começou. Ele terá as mesmas dimensões da versão original, com 840 cabines.