Bilionário do Irã é executado por fraude de US$ 2,6 bi O empresário bilionário Mahafarid Amir Khosravi foi executado neste sábado após ser condenado a pena de morte por ter participado de uma fraude bancária de US$ 2,6 bilhões no Irã, o maior caso de fraude desde a Revolução Islâmica no país, em 1979, informou a televisão estatal.