Bilionário Michael Bloomberg enfrenta rivais democratas pela primeira vez em debate

O ex-prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, enfrenta pela primeira vez seus rivais democratas na noite desta quarta-feira, 19, em debate eleitoral transmitido ao vivo. Além dele, participam do evento os pré-candidatos Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Joe Biden, Amy Klobuchar e Pete Buttigieg.

Bloomberg, 77 anos, formalizou sua candidatura em novembro, quase um ano depois da maioria dos candidatos. Por ter iniciado a campanha tardiamente, não participou das primeiras primárias do partido, consideradas decisivas. Apesar disso, uma pesquisa eleitoral realizada pela NPR, PBS NewsHour e Marist divulgada na terça-feira, 18, mostrou que Bloomberg tem o apoio de 19% do eleitorado, o que o colocaria em segundo lugar, atrás apenas do ex-senador Bernie Sanders, que aparece com 31% das intenções de voto.

O pré-candidato não conseguiu se qualificar para os debates anteriores, em Iowa e New Hampshire, em parte porque não aceita financiamento externo de campanha. No entanto, novas regras anunciadas pelo Comitê Nacional do Partido Democrata abriram as portas para sua participação, pois permitiram que o candidato se qualificasse para o debate mesmo que não contasse com um doador.