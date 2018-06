Bilionário passa 2 meses com a mulher morta O bilionário Hans Rausing Kristian, herdeiro do império Tetra Pak, declarou-se culpado ontem em um tribunal britânico de ter atrasado o funeral de sua mulher, cujo cadáver foi encontrado no dia 9 pela polícia em sua casa em Londres, dois meses após ela morrer. Em depoimento, Rausing disse que está "traumatizado". "Não tenho lembranças coerentes do que aconteceu desde a morte de Eva. Mas nunca fiz nenhum mal a ela", afirmou o magnata. Rausing passou os dois meses agindo como se a mulher não tivesse morrido.