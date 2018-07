Bilionário russo será adversário de Putin na disputa à presidência

MOSCOU - Mikhail Prokhorov, um dos mais ricos magnatas russos e dono do time de basquete norte-americano Jersey Nets, disse que vai concorrer com Vladimir Putin à presidência do país nas eleições de março do ano que vem.

Apesar do cuidado em não cruzar o caminho de Putin no passado, Prokhorov pode representar um sério desafio ao atual primeiro-ministro, cuja autoridade tem sido prejudicada pelos protestos contra fraudes que teriam sido cometidas nas eleições parlamentares de 4 de dezembro.

Prokhorov disse nesta segunda-feira que a decisão de concorrer à presidência foi "a mais importante" da sua vida. Ainda não está claro por qual partido Prokhorov vai participar da eleição.

O poder de Putin tem sido enfraquecido pela significativa queda de apoio ao seu partido, o Rússia Unida, no pleito parlamentar. Partidos de oposição e monitores eleitorais dizem que até mesmo esse resultado foi inflado por práticas fraudulentas. Dezenas de milhares de moscovitas se reuniram no sábado para protestar contra as fraudes e pediram o fim do governo de Putin.

Em setembro, Prokhorov desistiu de liderar um partido pró-mercado nas eleições de dezembro e acusou o Kremlin de tentar transformá-lo num "fantoche".

As informações são da Associated Press e da Dow Jones