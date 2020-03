Bilionário Tom Steyer abandona a corrida democrata para a Casa Branca

O bilionário e ativista americano Tom Steyer deixou a disputa pela indicação democrata para a Casa Branca nesse sábado, 29, depois de resultados piores do que ele esperava nas primárias da Carolina do Sul.

O ex-gerente de fundo de investimento de 62 anos, que gastou mais de US $ 20 milhões em publicidade na Carolina do Sul, foi o terceiro nas primárias desse estado com base em resultados preliminares, atrás do ex-vice-presidente Joe Biden e do senador de Vermont, Bernie Sanders.

"Estamos desapontados com onde estávamos", disse Steyer em um discurso para seus seguidores. "Eu disse que se não visse uma maneira de vencer, suspenderia minha campanha. E não vejo uma maneira de ganhar a presidência".

Steyer invadiu a Carolina do Sul graças ao seu forte investimento em comunicação e seu discurso à população negra, que compõe 60% do eleitorado democrata naquele estado.

O ex-financista da Califórnia, dono de uma fortuna de US $ 1,6 bilhão, segundo a Forbes, alcançou grande popularidade na Carolina do Sul com suas promessas de reparar os danos aos descendentes de escravos, entre outras medidas que financiam universidades em comunidades negras historicamente marginalizadas.

Comprometido com a luta contra as mudanças climáticas e um grande crítico do presidente republicano Donald Trump, Steyer gastou quase US $ 200 milhões em anúncios publicitários desde que ingressou na corrida democrata em julho, segundo o Advertising Analytics.

Mas ficou bem atrás dos principais candidatos nas quatro primeiras definições de estado e permaneceu praticamente desconhecido no nível nacional, onde ficou em sétimo lugar nas pesquisas de intenção de voto.

Essa apresentação complicou seu futuro com vista aos supermarteiros da próxima terça-feira, onde 14 estados votarão e mais de um terço dos delegados serão eleitos para a convenção do partido em julho que decidirá a indicação presidencial.

Com a retirada de Steyer, há apenas um bilionário em estado de confusão entre os aspirantes a democratas: Michael Bloomberg, o último a entrar no ringue, mas já aparece em terceiro lugar nas pesquisas em todo o país.

O ex-prefeito de Nova York, 78, nona pessoa mais rica do mundo em 2019, segundo a Forbes, só será medido nas pesquisas da super terça-feira.

Bloomberg quebrou todos os recordes gastando mais de US $ 500 milhões de sua fortuna em anúncios de televisão e rádio, mas também em publicidade digital desde o lançamento de sua campanha em 25 de novembro, segundo a Adverstising Analytics. /AFP