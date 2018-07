Bilionários da Índia ficam mais pobres, diz Forbes Os mais ricos da Índia estão ficando mais pobres, de acordo com a Forbes, já que a queda no preço das ações, escândalos de corrupção na terceira maior economia da Ásia e a desaceleração global eliminaram 20 por cento do valor total dos 100 mais ricos do país no ano passado.