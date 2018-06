Bill Clinton busca apoio para Hillary no Texas antes da Superterça

AUSTIN - A poucas horas do início das votações, o ex-presidente dos EUA Bill Clinton percorreu na segunda-feira as principais cidades do Texas em busca de apoio para sua esposa Hillary, pré-candidata à presidência do país pelo Partido Democrata, nas eleições primárias do Estado, o mais importante da chamada Superterça.

O ex-presidente começou o dia em Houston e terminou em San Antonio, com uma parada em Fort Worth. No total, foram 850 km percorridos por Bill Clinton, que tentou convencer os eleitores que a relação dos Clinton com o Texas é mais forte que a do concorrente Bernie Sanders.

Em 1972, o casal Clinton foi ao sul do Texas para registrar eleitores latinos, uma lembrança que a ex-primeira-dama explorou durante toda sua campanha e que também é abordada por seu marido. "Daquele dia até hoje, acreditamos na promessa deste Estado", disse o ex-presidente.

Na semana passada, Bill Clinton já havia passado por Dallas e pela cidade de Laredo, em uma tentativa de impulsionar a candidatura de Hillary no Estado que mais distribuirá delegados nesta "Superterça", um total de 222.

Uma pesquisa do instituto YouGov divulgada recentemente dava 10 pontos de vantagem para Hillary sobre Sanders (54% a 44%), mas a diferença é maior na maioria das outras análises.

Nos eventos de segunda-feira, Bill Clinton atacou Sanders com o argumento de que seu programa é monotemático. "Nem todas as barreiras que devemos derrubar são econômicas", afirmou o ex-presidente. Ele também fez referência ao debate republicano da semana passada e o comparou a uma "briga de colégio" e a um "péssimo 'reality show'".

Nas primárias de 2008, Hillary venceu no Texas seu então rival, o atual presidente Barack Obama, e sua vitória deve se repetir nesta terça-feira. No entanto, o número de delegados que a pré-candidata conseguirá vai depender da diferença em relação a Sanders.

No sábado, Sanders visitou o Texas pela primeira vez desde julho e reuniu 10 mil pessoas em Austin e 7 mil em Dallas.

Mais de 23 milhões de eleitores de origem hispânica estão registrados para votar nas eleições presidenciais que acontecerão em novembro. /EFE